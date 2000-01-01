Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho osobností se zbavilo vleklých zdravotních problémů a užívají si štíhlejší tělo.
Zpěvák Jelly Roll prošel od roku 2022 obrovskou fyzickou proměnou a do začátku roku 2026 zhubl přibližně 136 kilogramů. Každý den běhá pět kilometrů, jí hodně bílkovin a celkově změnil své stravovací návyky.
Moderátorka Oprah Winfrey během svého života zaznamenala výrazné váhové výkyvy. Především diety jí způsobovaly významný jojo efekt. Přičemž v minulosti zhubla během několika měsíců přibližně 30 kg. Dlouhodobě bojovala s váhou, v nejvyšším bodě vážila 107 kg. Spolupracovala se společností Weight Watchers (Hlídači váhy). V roce 2016 se jí podařilo zhubnout dalších 12 kg a v posledních letech otevřeně hovořila o využití injekcí na hubnutí.
Herci Johnu Goodmanovi se podařilo zhubnout téměř sto kilogramů. Zatočit s obezitou se rozhodl poté, co měl zdravotní problémy a lékař mu doporučil změnu životního stylu.
Zpěvačka Adele během své výrazné proměny zhubla přibližně 40 až 45 kilogramů. Této změny dosáhla během několika let, přičemž za klíčové faktory označila kombinaci cvičení, úpravy stravy a celkovou změnu životního stylu po bolestném rozvodu s otcem svého dítěte.
Herečka Rebel Wilsonová v rámci své výrazné proměny, kterou nazvala „rokem zdraví“, zhubla přibližně 35 až 40 kilogramů. Své proměny dosáhla především díky kombinaci vyvážené stravy, intenzivního cvičení a hlavně každodenní rychlé chůze. Později si ale pomáhala i injekcemi na hubnutí, aby si váhu udržela.
Americká televizní producentka Shonda Rhimesová shodila osmašedesát kilo. A jak sama říká, nenáviděla každou minutu, kdy byla v procesu hubnutí. Nebylo to pro ni příjemné období a svou proměnu vnímala spíš jako trest. Z výsledků je ale nadšená a hmotnost si drží už několik let. „Moc ráda o hubnutí nemluvím, protože mi to připomíná období, kdy jsem musela hodně zatnout zuby,“ svěřila se.
Herec Ethan Suplee shodil přes 130 kilogramů. Přičemž ve svých čtyřiadvaceti letech vážil téměř dvě stě padesát kilo.
Herečka Whoopi Goldbergová se rozhodla pro hubnutí, když vážila sto čtyřicet kilo. Zvolila si pro hubnutí cestu injekcí a díky Ozempicu se jí podařilo zhubnout na sedmdesát kilo.
Zpěvačka Kelly Clarksonová zhubla třicet kilo a pomohla si také léky na hubnutí.
Komička a herečka Amy Schumerová zhubla necelých třicet kilo. Za úbytkem váhy stojí lék Mounjaro. Amy ale přiznala, že pro ni léčba s tímto lékem nebyla procházkou růžovým sadem, protože se sice zbavila kil navíc, ale často zvracela a bylo jí zle.
Moderátor Tracy Morgan říká, že díky Ozempicu zhubl dvacet kilo.
Moderátorka Sharon Osbourne to přehnala s užíváním Ozempicu a nyní i po jeho vysazení není schopná nabrat ani gram zpět. Sama uznala, že je hubená až příliš, a všechny před užíváním léku nakonec varovala.
Hudební producent Randy Jackson zhubl zhruba dvaapadesát kilo. Nechal si zmenšit žaludek operativní cestou.
Herečka Roseanne Barrová shodila neuvěřitelných 90 kilogramů. Dříve ji každý znal jako usměvavou boubelku, dnes je to dáma, která je šik a o téměř sto kilo lehčí.
Herečka Gabourey Sidibe před zhubnutím v září 2015 a pár měsíců po gastrickém bypassu v listopadu 2016. Shodila padesát kilo. Motivací jí bylo hlavně onemocnění cukrovkou. „Chtěla jsem být zdravá. Dlouho jsem si myslela, že se mě zdravotní problémy týkat nebudou. Přesvědčovala jsem sama sebe o tom, že zdravý životní styl je hloupost. Ale mýlila jsem se,“ uvedla pro People.
Komička a moderátorka Rosie O’Donnellová zhubla dvacet kilo poté, co si nechala operativně zmenšit žaludek. Lékař jí sdělil, že na tom zdravotně není dobře a je potřeba, aby zhubla. Poslechla a nyní je se sebou spokojená.
Moderátorka Fern Brittonová zhubla dvaatřicet kilo. Vděčí za to tanci i jízdě na kole. A po padesátce do svého jídelníčku zařadila výrazně více bílkovin.
Zpěvačka Carnie Wilsonová si nechala operativně zmenšit žaludek a díky tomu pak zhubla šedesát kilo.
Taneční instruktorka Abby Lee Millerová nejvíc zhubla ve vězení, kde musela být za bankovní podvody. Celkem zhubla sedmapadesát kilo. Nechala si ovšem také zmenšit žaludek. V současné době je na vozíku, protože má problémy s kyčlemi.
Al Roker, známý americký moderátor počasí z pořadu TODAY, v průběhu let zhubl téměř sedmdesát kilogramů. A to díky operativnímu zmenšení žaludku.
Raper Post Malone zhubl díky vyvážené stravě a absenci slazených nápojů třicet kilo.
Herečka Kathy Batesová zhubla pětačtyřicet kilo díky injekcím na hubnutí.
Zpěvačka Kelly Osbourne neuvedla přesně, kolik kilo má dole od té doby, co užívá Ozempic. Fanoušci jsou ale zděšení z jejích propadlých tváří.
Hvězda reality show Junne Shannonová zhubla téměř devadesát kilo. Vděčí za to injekcím na hubnutí a po jejich vysazení si už rok udržuje stálou váhu díky zdravějšímu životnímu stylu.
Herec Bill Gardell zhubl osmdesát kilo poté, co podstoupil operativní zmenšení žaludku.
Herec Jonah Hill tvrdí, že zhubl přes sto kilo. Nejprve za úbytek váhy mohly psychické problémy, později se zaměřil na zdravý životní styl a žádný alkohol.
Americká herečka Mo’Nique zhubla šestatřicet kilo. „Musela jsem to udělat. Bylo potřeba změnit stravovací návyky a být zdravá. Udělala jsem to pro svého muže a děti, aby mě doma měli zdravou,“ sdělila.
Herečka Melissa McCarthy s váhou bojuje celý život. Miluje jídlo a nedokáže si ho odepřít. Vyzkoušela už nespočet diet a stále byla boubelkou. Průlom prý nastal až ve chvíli, kdy jí kamarádka doporučila lék Ozempic, který se normálně užívá pro léčbu diabetu 2. typu, a to zejména u obézních lidí. Po jeho užívání kromě jiného většinou klesne hmotnost. Zejména v prvním půlroce podávání. McCarthy si ho nemůže vynachválit. Uvedla, že nějaké vedlejší účinky nastaly, ale nebyla konkrétní.
Zpěvačka Lizzo v letech 2024 a 2025. Nejprve obezitu podporovala, nyní podporuje zdravý životní styl. Neinformovala, kolik už se jí podařilo shodit, ale je ráda, že s obezitou zatočila.
Influencerka Remi Baderová uvedla, že za poslední rok zhubla téměř sedmdesát kilo. Prý za to může zdravá strava.
