náhledy
Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy už by znovu do extrémních proměn nešly.
Autor: koláž iDNES.cz
„Roky jsem držela kvůli rolím diety. Přes dvacet let jsem se snažila hubnout, držet diety, omezovat se v jídle. A to vše jen kvůli tomu, abych byla dokonalá pro druhé a nemyslela jsem na své zdraví. Poslední roky mě bolí končetiny, kosti a klouby. A po důkladném vyšetření mi bylo sděleno, že mám velmi malou hustotu kostí. A co je příčinou? Diety a minimální strava. Prosím, nedělejte takovou hloupost. Nebuďte jako já a vyvarujte se takových zdravotních komplikací,“ uvedla herečka Jameela Jamilová na svém profilu na Instagramu v roce 2024.
Autor: AP
Herec Tom Holland musel hubnout, protože prý vypadal příliš dětsky. „Řekli mi, že je potřeba dát dolů takové to zakulacení, kterému se říká baby fat. Ale byl to ten nejhorší nápad. Já opravdu nejsem typ, který by mohl držet diety. Potřebuji jíst,“ uvedl pro People v roce 2021 herec.
Autor: Reuters
Herečka Melissa McCarthy s hmotností bojuje už od dětství. Nejhorší pro ni bylo období puberty, kdy se chtěla líbit klukům a držela nesmyslné diety jako týdenní pojídání banánů nebo pití detoxikačních čajů. Vše mělo za následek pouze problémy se zažíváním, špatnou náladu a nula energie. Nakonec se jí podařilo zhubnout až díky injekcím na hubnutí. „Udělala jsem to hlavně kvůli zdraví. Mám z obezity strach,“ uvedla.
Autor: AP
Herečce Jennifer Lawrencové bylo řečeno, že má tváře jako sysel a nehodí se na kameru. Než se tedy poprvé postavila jako dospělá před kameru, několik dní před tím držela drastickou dietu a téměř nejedla. Těsně před natáčením se jí udělalo tak zle, že nakonec musela natáčení odložit. „Tehdy mi došlo, jak šílenou hloupost dělám. Mučit se pro jiné? To je tak zvrácené. Mám své tělo ráda, chci být zdravá. A cokoli se svým tělem udělám, bude to jen kvůli mně samotné,“ vzkázala v rozhovoru pro Elle.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lili Reinhartová v minulosti uvedla, že kvůli natáčení propadla poruše příjmu potravy. Měla pocit, že je příliš oplácaná a snažila se nejíst vůbec. To pak mělo velmi negativní dopad na její psychiku. Díky terapii se ze začarovaného kruhu diet dostala a dnes se zaměřuje na zdravý životní styl.
Autor: AP
Australská modelka Bridget Malcolmová v minulosti uvedla, že chtěla být dokonale štíhlá před přehlídkou a jedla pouze okurky a pila vodu. Příliš dlouho se však taková dieta vydržet nedala, takže se raději poté sešla s výživovým poradcem a začala znovu a lépe. Nyní je propagátorkou zdravého životního stylu.
Autor: Profimedia.cz
„Modelky před přehlídkami Victoria’s Secret hladoví a snaží se být co nejštíhlejší, protože mají strach, že by se s málo plochým bříškem už další roky na mola nedostaly. Trpí, aby vyhověly někomu jinému, a to je zkrátka špatně. Sama jsem toho byla součástí, nechala se unést a trápila se hlady. Je to nelidské a už nikdy bych sama sobě nic takového neudělala,“ sdělila australská modelka Robyn Lawley pro BuzzFeed.
Autor: AP
I herec Benedict Cumberbatch se musel proměnit. Za vším stála role. A místo toho, aby odmítl, vyhověl. Dnes už by však nic takového neudělal, protože má za to, že tím svému tělu jen uškodil. „Měl jsem neustále hlad, žízeň, cítil jsem se unavený, bez života. Bez nálady. Hnal jsem se za něčím, co nebylo správné a zdravé,“ sdělil herec. Měnil se kvůli filmu Hra špionů.
Autor: AP
Herec Will Poulter hubl kvůli filmu Strážci galaxie. „Musel jsem nabrat svalovou hmotu a dodržovat striktní dietu. Všechny tuky musely pryč. Seděl jsem a díval se na hamburger a bylo mi k pláči. Pak jsem se na jídlo nemohl ani podívat, protože všechny mé myšlenky směřovaly pouze k tomu, co budu jíst. Už bych to neudělal, byl jsem v té době mimo sebe,“ svěřil se.
Autor: AP
Modelka Amelia Gray se v minulosti svěřila s tím, že dokázala vydržet celý den pouze o jednom jablku. Absurdní dieta však pro ni byla mučením a následně litovala, že se do ní pustila. Když si přečetla, jak moc tělu škodí takový režim, se vším sekla.
Autor: Reuters
Americká zpěvačka Amber Riley musí roky čelit urážkám na své tělo. Lidé stále dokola řeší její postavu a kila navíc. A i ona měla období, kdy chtěla být štíhlá jako modelky a krásky z filmů. Hladověla a pila pouze zeleninové koktejly. „Ani neumím spočítat, kolikrát mi na konkurzu řekli, že musím zhubnout,“ sdělila pro People.
Autor: Reuters
Zpěvačka Carrie Underwoodová se v roce 2020 pro magazín Women’s Health svěřila se svým bojem týkajícím se diet. „Někde jsem si přečetla, že jsem tlustá. Vyděsilo mě to. Bála jsem se, že už mě lidé nebudou mít rádi. Takže jsem se točila v začarovaném kole přejídání se a následném půstu. Trpěla jsem, byla jsem unavená a už nikdy bych takovou hloupost neudělala. Extrémní diety, extrémní přejídání se i hladovění škodí,“ sdělila.
Autor: AP
„Nejen herečkám bývá na konkurzech řečeno, že musejí zhubnout. I já jsem si to vyslechl. Pak jsem nejedl a trápil své tělo. A pro co? Pro roli? Měl jsem své tělo opečovávat, aby mi dobře sloužilo a já jsem ho trápil hlady,“ uvedl herec Richard Madden pro British Vogue.
Autor: AP
Herečka Amber Tamblynová není ani obézní ani příliš štíhlá. Má zkrátka normální postavu. Přesto si mnohokrát vyslechla, že pokud chce uspět v Hollywoodu, musí zhubnout. „Řekli mi, že když nezhubnu, hvězda ze mně nikdy nebude. Tak jsem nejedla. Nesmyslně jsem se mučila hlady, aby mě měl někdo víc rád. Já jsem ale já. A jsem dokonalá, jaká jsem. Už se nebudu mučit pro druhé,“ sdělila pro New York Times.
Autor: Profimedia.cz
Stejný názor má i Sam Claflin, který se musel změnit kvůli roli. Už by to však znovu neudělal. „Měl jsem natáčet scénu, kde si sundám triko. Tak jsem to udělal a řekli mi, že rozhodně musím zhubnout břicho, protože aktuální stav nemůže před kameru,“ uvedl pro The Sydney Morning Herald.
Autor: Reuters
Modelka Tyra Banksová uvedla, jak moc je prostředí modelingu toxické a jak moc může ženám ublížit. Ona sama držela extrémní diety, řešila poruchy příjmu potravy, hladověla. A dnes toho lituje. Každý takový extrém totiž zanechal nevratnou stopu na jejím zdravotním stavu. „Potýkám se s ledasčím a mohou za to roky mučení kvůli zdánlivé dokonalosti,“ myslí si.
Autor: AP
„Řekli mi, že jsem moc oplácaná. Tak jsem z konkurzu přišla domů, nalila si sklenici vody a řekla si, že to bude teď můj denní chléb. Vydržela jsem dva dny a bylo mi příšerně. Znovu už jsem to neudělala,“ sdělila herečka Ashley Bensonová pro Health Magazine.
Autor: AP
Topmodelka Ashley Grahamová předvádí prádlo a oblečení v kategorii plus size. Ačkoli by se mohlo zdát, že tedy nemá důvod k hubnutí, opak je pravdou. I ona má za sebou mnoho diet, které by dnes už nevyzkoušela. Nejhorší pro ni bylo, když tři dny popíjela koktejl z celeru.
Autor: AP
Herečka Mia Kangová propadla v minulosti trendu hubnutí za pomoci avokáda. Natolik se ho tehdy přejedla, že ho dnes nemůže ani vidět a tuto dietu rozhodně nikomu nedoporučuje.
Autor: Profimedia.cz