Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce
Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka
Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...
KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?
Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...
Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím
Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....
Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi
Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...
Jednovaječná dvojčata dělají vše společně, nyní plánují i společný porod
Třiatřicetiletá jednovaječná dvojčata Faye Shore a Alex Melia z Liverpoolu jsou obě v očekávání a zdá se, že se jim splní jejich velký sen. Mají totiž v plánu rodit společně a miminka na svět přivést...
Diamanty hrají prim v péči o krásu. Zdobí úsměv, vlasy a zkrášlují pleť
S okřídleným rčením, že „diamanty jsou nejlepším přítelem každé dívky“ můžete a nemusíte souhlasit. Pravdou ale je, že diamanty už dávno nekrášlí jen ve formě šperků. Používají se jako ozdoba zubů,...
Sedm zvláštních trendů v randění, které se můžeme naučit od generace Z
Znáte termíny soft launching, breadcrumbing nebo micro-romance? Jde o trendy v randění generace Z, která je ve virtuálním prostoru jako doma. Některé z nich mohou inspirovat i starší ročníky. Ač to...
Péče v mrazivém režimu. Nezapomeňte ochránit vlasy a namazat rty
Zima klepe na dveře a s ní přichází i otázka, jak projít tímto obdobím stylově a zároveň zajistit, aby pleť ani vlasy přechodem na chladné dny netrpěly. Nebude to zase tak složité, ale je třeba...
Probuďte kouzlo podzimního dne. Energii vám dodá správný outfit
Ráno mlhy, přes den zataženo, večer pořádná zima... Když takový den přijde, dodejte si energii oblečením. Poradíme, jak na to.
Pošli nám svůj tampon. Menstruační krev by mohla pomáhat odhalit nemoci žen
Menstruační krev většina lidí považuje za „páchnoucí a zbytečnou“. Přesto přibývá vědců i startupů, které zkoumají možnosti jejího využití k testování škály zdravotních stavů – včetně endometriózy,...
Dýňové pyré a hovězí steak
Střední
45 min
Hovězí steak s dýňovým pyré vás oslní svou harmonií chutí.
Vztah v pavučině lží. Karolíně dělá vrásky nevěra, Hedvice vtip na seznamce
Lhát se sice nemá, ale někdy se to v životě tak semele a člověk se do nepravdy zamotá tak, že je těžké najít cestu zpět. To se také stalo Hedvice a Karolíně, které pustily lež do svého vztahu a nyní...
Mluvte s dětmi o online světě. Při problémech nekřičte, ale poraďte
Osamělost, úzkosti či deprese. To vše hrozí dětem, jež tráví příliš času v online světě. Existují ale způsoby, jak tomu předejít. Mluvíte s nimi? Zajímejte se o to, co zajímá je.
Pronájem kancelářských prostor, 26,5m2, Praha 4 Chodov
Jana Růžičky, Praha 4 - Kunratice
11 185 Kč/měsíc
Bude zima, bude mráz? Vyzrajte na něj zavčasu a zůstaňte v teple
Kdo je připraven, není překvapen. Víte, jak nachystat šatník i vlastní maličkost na změnu ročního období?
Dlouho jsem daroval krev. Při jubilejním odběru mi lékaři odhalili leukemii
Dlouhé roky jsem byl dárce krve, a to mi i zachránilo život. Při odběru mi totiž lékaři zjistili, že mám chronickou lymfocytární leukemii. Čtenář Luděk napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.