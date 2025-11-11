Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce

Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy už by znovu do extrémních proměn nešly.
Některé VIP hubnou, protože chtějí. Některé to dostaly za úkol kvůli roli nebo... Jameela Jamilová na udílení cen Glamour Women Of The Year v Londýně (1. října... Tom Holland (Los Angeles, 26. června 2019) Melissa McCarthy na Oscarech (Los Angeles, 10. března 2024) Přímo ukázkový model ve stylu regencycore předvedla na letošní oscarové... Lili Reinhartová na American Music Awards (Los Angeles, 19. listopadu 2017) Bridget Malcolmová Robyn Lawley na oslavě 60. výročí magazínu Sports Illustrated Swimsuit v New... Benedict Cumberbatch (15. května 2024) Will Poulter na cenách BAFTA v Londýně (16. února 2025) Amelia Gray na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025) Amber Riley na udílení CMT Awards (Austin, 7. dubna 2024)

Nejčtenější

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

čeština

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Ilustrační snímek

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

Jednovaječná dvojčata dělají vše společně, nyní plánují i společný porod

Jednovaječná dvojčata si budoucnost naplánovala už v dětství. Jako malé...

Třiatřicetiletá jednovaječná dvojčata Faye Shore a Alex Melia z Liverpoolu jsou obě v očekávání a zdá se, že se jim splní jejich velký sen. Mají totiž v plánu rodit společně a miminka na svět přivést...

12. listopadu 2025  8:31

Diamanty hrají prim v péči o krásu. Zdobí úsměv, vlasy a zkrášlují pleť

Diamantový look působí velmi luxusně.

S okřídleným rčením, že „diamanty jsou nejlepším přítelem každé dívky“ můžete a nemusíte souhlasit. Pravdou ale je, že diamanty už dávno nekrášlí jen ve formě šperků. Používají se jako ozdoba zubů,...

12. listopadu 2025

Sedm zvláštních trendů v randění, které se můžeme naučit od generace Z

Ilustrační snímek

Znáte termíny soft launching, breadcrumbing nebo micro-romance? Jde o trendy v randění generace Z, která je ve virtuálním prostoru jako doma. Některé z nich mohou inspirovat i starší ročníky. Ač to...

12. listopadu 2025

Péče v mrazivém režimu. Nezapomeňte ochránit vlasy a namazat rty

Ilustrační snímek

Zima klepe na dveře a s ní přichází i otázka, jak projít tímto obdobím stylově a zároveň zajistit, aby pleť ani vlasy přechodem na chladné dny netrpěly. Nebude to zase tak složité, ale je třeba...

12. listopadu 2025

Probuďte kouzlo podzimního dne. Energii vám dodá správný outfit

Svetr z pleteniny, cena 799 Kč

Ráno mlhy, přes den zataženo, večer pořádná zima... Když takový den přijde, dodejte si energii oblečením. Poradíme, jak na to.

12. listopadu 2025

Pošli nám svůj tampon. Menstruační krev by mohla pomáhat odhalit nemoci žen

Premium
Ilustrační snímek

Menstruační krev většina lidí považuje za „páchnoucí a zbytečnou“. Přesto přibývá vědců i startupů, které zkoumají možnosti jejího využití k testování škály zdravotních stavů – včetně endometriózy,...

12. listopadu 2025

Dýňové pyré a hovězí steak

Dýňové pyré a hovězí steak
Recept

Střední

45 min

Hovězí steak s dýňovým pyré vás oslní svou harmonií chutí.

11. listopadu 2025  8:26

Vztah v pavučině lží. Karolíně dělá vrásky nevěra, Hedvice vtip na seznamce

Ilustrační snímek

Lhát se sice nemá, ale někdy se to v životě tak semele a člověk se do nepravdy zamotá tak, že je těžké najít cestu zpět. To se také stalo Hedvice a Karolíně, které pustily lež do svého vztahu a nyní...

11. listopadu 2025

Mluvte s dětmi o online světě. Při problémech nekřičte, ale poraďte

Ilustrační snímek

Osamělost, úzkosti či deprese. To vše hrozí dětem, jež tráví příliš času v online světě. Existují ale způsoby, jak tomu předejít. Mluvíte s nimi? Zajímejte se o to, co zajímá je.

11. listopadu 2025

Bude zima, bude mráz? Vyzrajte na něj zavčasu a zůstaňte v teple

Nadčasová paleta neutrálních barev a klasické střihy garantují, že bunda...

Kdo je připraven, není překvapen. Víte, jak nachystat šatník i vlastní maličkost na změnu ročního období?

11. listopadu 2025

Dlouho jsem daroval krev. Při jubilejním odběru mi lékaři odhalili leukemii

Ilustrační snímek

Dlouhé roky jsem byl dárce krve, a to mi i zachránilo život. Při odběru mi totiž lékaři zjistili, že mám chronickou lymfocytární leukemii. Čtenář Luděk napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

11. listopadu 2025

