Přiznat psychické problémy není jednoduché, téma duševního zdraví je stále tak trochu tabu. Podívejte se do galerie, které známé osobnosti se potýkají s psychickými problémy a otevřeně o nich hovoří.
Někdo by si asi řekl, že je herec Dwayne Johnson chlap jako hora a psychické problémy se ho určitě netýkají. Má spoustu peněz, rodinu. Pravda je však taková, že duševní problémy si nevybírají. „Nejdříve jsem se ptal, proč zrovna já. Ale když mám chřipku, takové otázky si nepokládám. Přitom nezáleží na tom, jestli vás trápí hlava nebo zbytek těla. Je to v pořádku, je potřeba o tom mluvit,“ uvedl herec pro People. Dlouhé roky se potýká s depresemi, ale díky medikaci se svými démony statečně bojuje a pomáhá, kde se dá. Podporuje několik organizací, které se o duševní zdraví lidí starají.
Herec Ryan Reynolds otevřeně hovořil o úzkostech, které ho provázejí už od dětství. Uvedl, že si někdy přijde jako rozdvojená osobnost. Dokáže hýřit vtipem a být silný, ale pak přijdou momenty, kdy ho úzkost naprosto paralyzuje. Vzhledem k tomu, že má s herečkou Blake Lively čtyři dcery, rozhodl se v oblasti duševního zdraví pomáhat a šíří o úzkostí a panických atakách osvětu.
Herečka a zpěvačka Lady Gaga uvedla, že nikdy nikdo nevidí, jak člověk uvnitř trpí. „Mnohdy se směji, ale uvnitř pláču. A tak už to nechci. Chci nechat své emoce vyplout na povrch a nebát se. Už se nechci bát brečet, nemám se za co stydět. Je to lidské,“ uvedla. Roky bojuje s depresemi a úzkostnou poruchou. A otevřeně o svých problémech hovoří, aby pomohla druhým a hlavně mladým.
„Byla jsem jako dítě opravdu hodně nervózní. Rodiče mě museli vozit na terapie. Musela jsem se s tím nějak vypořádat,“ sdělila herečka Emma Stone v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. A psychika ji zrazuje i nadále. Stále se jí někdy stane, že má panickou ataku. Musí o sebe v tomto směru pečovat a chodí k terapeutovi. O svém zdraví otevřeně hovoří, aby se hlavně děti v době dospívání nebály říct si o pomoc.
„Bojuji proti stigmatu, které je s duševním zdravím spojené. Nikdo se nestydí přiznat, že má ledvinové kameny nebo špatnou kyčel. Toto by také nemělo být tabu,“ rozpovídala se o duševním zdraví herečka Kristen Bellová, která trpí úzkostmi a depresemi a jen v kombinaci s léky a terapeuty vše zvládá.
Herečka a zpěvačka Selena Gomezová začala mít psychické problémy kvůli svému zdraví. Léčí se s onemocněním zvaným lupus a právě zdravotní obtíže u ní začaly vyvolávat úzkosti. „Měla jsem o sebe velký strach, zachvátila mě panika, jestli ještě budu žít. Panické ataky jsou velmi nepříjemné stavy, které nikomu nepřeji. Mělo by se o nich mluvit. Alespoň aby lidé věděli, jak takovému člověku pomoci,“ uvedla pro People.
Velmi těžké muselo být pro světově uznávanou herečku Catherine Zeta-Jonesovou přiznat, že má bipolární poruchu. „Nejdřív jsem vážně nebyla ráda, že se informace o mém zdravotním stavu dostala na veřejnost. Ale uvědomila jsem si velmi záhy, jak to lidé vnímají a jaká vlna podpory se mi dostala. Takže bych ráda podpořila všechny, kteří bojují jako já,“ uvedla herečka.
„Když zemřel táta, projevila se u mě hrozně paralyzující duševní netečnost a nikdo z mé rodiny nebyl schopný se s tím vyrovnat. Je potřeba vždy vyhledat profesionála. Nechat si pomoct. Vím, že je to luxus a ne každý si to může dovolit. Ale pokud můžete, udělejte to. Je to jako mentální posilovna. Podle mě to pomáhá. Vím, že Angličané jsou mnohem více skeptičtí než Američané, ale možná po brexitu změníte názor,“ uvedl herec Jon Hamm pro The Journal.
Hudebník Pete Davidson má bipolární poruchu a hraniční poruchu osobnosti. Roky už je medikovaný a otevřeně přiznal, že kdyby si nenechal pomoct, už by nebyl mezi živými. Zdůrazňuje, jak důležitá je lékařská pomoc. „Čím dříve někam zajdete, tím dříve se vám uleví. Nepodceňujte to a neoddalujte to,“ sdělil pro People.
Modelka Kendall Jennerová se potýká s generalizovanou úzkostnou poruchou. A otevřeně přiznala, že první záchvat paniky měla v osmi letech, kdy si myslela, že zemře. Od té doby je pravidelně v péči terapeutů, ale sama říká, že z něčeho takového se člověk nikdy úplně nedostane.
„Míval jsem deprese, které byly tak dlouhé, že mi připadaly, jako bych je měl celý život. Stačilo, aby začalo pršet a mě to dostalo na kolena. Teď už zase vím, že jednou vysvitne slunce a vše se obrátí k lepšímu. Ale musel jsem si nechat pomoct. A kdokoli s depresí bojujete, prosím, nechejte si také pomoct,“ uvedl herec Jim Carrey pro Hollywood Reporter.
Herec Tom Holland uvedl, že má celý život silně úzkostné stavy. Panické ataky u něj nejsou bohužel výjimkou. Kvůli úzkostem musel smazat i sociální sítě.
„Mám úzkosti, které mě paralyzují. A není to jen stres před koncertem. Nemá to žádný spouštěč. Prostě se mi to děje. A já se učím s tím žít,“ uvedl hudebník Zayn Malik pro Reddit.
Hudebnice Jade Thirlwallová bojovala několik let s anorexií. Porucha příjmu potravy u ní byla také spouštěčem extrémních úzkostí a zároveň ji dohnala k odborníkovi, bez jehož pomoci by se neobešla.
Zpěvačka a herečka Miley Cyrusová uvedla, že kvůli alkoholu mívala extrémní stavy, kdy měla strach vyjít i z domu. Úzkost byla tak silná, že se rozhodla raději abstinovat, než aby zažívala podobné situace znovu. Ačkoli je milovnicí marihuany, alkohol už v jejím životě nemá místo.
Deprese, úzkosti i závislosti. S tím vším se musí prát zpěvák Justin Bieber. Největší problémy mu dělá tlak veřejnosti na jeho osobu a neustálé hodnocení jeho vzhledu.
„Nenáviděla jsem se, že trpím depresí. Hádala jsem se se svým vnitřním já. Nadávala jsem mu a pak jsem litovala, že jsem říkala fakt hnusný věci. Nechápala jsem, co se děje, a nechtěla jsem dál žít. Vím, že to zní hloupě, ale příliš jsem spoléhala na lásku ostatních lidí, abych byla šťastná. Musela jsem se naučit mít se ráda, teprve pak jsem začala být spokojená sama se sebou. Trvalo to dlouho,“ uvedla modelka Cara Delevingne pro magazín Net A Porter.
Zpěvačka Halsey bojuje také s bipolární poruchou a o svých stavech veřejně mluví, aby neměla před fanoušky žádné tajnosti.
S bipolární poruchou bojuje léta i zpěvačka Demi Lovato. Nemoc ji dovedla až k poruše příjmu potravy a k závislostem na alkoholu a drogách. Po letech terapií a léčení nyní říká, že se cítí šťastná a spokojená.
Komička Lena Dunhamová má psychické problémy kvůli svému celkovému zdravotnímu stavu. Má endometriózu a trpí velkými bolestmi. „Není lehké s tím žít. Není to vidět, takže to málokomu vysvětlíte. Ale drtí vás to a chce se vám křičet,“ uvedla.
