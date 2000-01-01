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Za některými proměnami jsou léky na hubnutí, jiné osobnosti mají za sebou plastiky a další prostě jen stárnou s grácií. Tak jako tak se těchto deset osobností během deseti let proměnilo tak, že už mnohé ani nejsou k poznání. Podívejte se do naší galerie na výběr proměněných VIP.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
V roce 2016 byla Selena Gomez na absolutním vrcholu své hudební kariéry, ale zároveň prožívala jedno z nejtěžších období v osobním životě. Kvůli vážným projevům nevyléčitelné nemoci lupus (úzkosti, deprese a záchvaty paniky) musela předčasně zrušit turné a stáhnout se do léčebny, kde podstoupila terapie.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026, se Selena nachází v úplně jiné životní i profesní etapě. Zaměřuje se především na herectví a budování svého impéria. Na začátku roku 2026 byl její majetek oficiálně vyčíslen na 1,3 miliardy dolarů. Většina jejího jmění pochází z kosmetické značky Rare Beauty, jejíž hodnota se odhaduje na 2,7 miliardy dolarů. Značka letos masivně expanduje a slaví úspěchy s novými produkty. A k tomu všemu vypadá naprosto skvěle.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2016 zažívala australská herečka Rebel Wilsonová vrchol své hollywoodské kariéry jako komediální hvězda. Zářila po boku Dakoty Johnsonové v úspěšné romantické komedii Jak přežít single (How to Be Single). Dále se objevila v akční komedii Sachy Barona Cohena Grimsby (The Brothers Grimsby) a střihla si cameo v britském snímku Naprosto dokonalé: Film.
Autor: Profimedia.cz
O deset let později je o desítky kilo lehčí, je vdaná a se svou manželkou už má dvě děti. Naplno se etablovala jako režisérka. Nedávno dokončila práci na svém druhém celovečerním filmu Girl Group (2026), hudební komedii, ve které hraje po boku Jennifer Coolidge. Její režijní debut, australský muzikál The Deb ale provázejí dlouhé odklady.
Autor: Profimedia.cz
Život a kariéra Taylor Swift prošly mezi lety 2016 a 2026 neuvěřitelnou proměnou. Na začátku roku 2016 získala se svým prvním čistě popovým albem 1989 prestižní cenu Grammy za Album roku. Stala se tehdy první ženou v historii, které se podařilo tuto hlavní kategorii vyhrát dvakrát (jako hlavní umělkyně).
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 je situace zcela jiná. Po gigantickém úspěchu svého životního turné The Eras Tour (které skončilo koncem roku 2024 a vydělalo přes 2 miliardy dolarů) se Taylor stala miliardářkou a v současnosti se soustředí na osobní život. Navíc se také vdala a vypadá skvěle.
Autor: ČTK
Kariéra Lady Gaga prošla za uplynulé desetiletí obrovskou transformací. Rok 2016 byl pro Lady Gaga jedním z nejdůležitějších milníků, kdy se odklonila od divokého popu k civilnějšímu a zralejšímu stylu. Získala i Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herečka v miniseriálu za roli upíří hraběnky v seriálu American Horror Story: Hotel.
Autor: ČTK
V roce 2026, zažívá Lady Gaga vrchol své hudební zralosti, experimentuje s tvrdším zvukem a dominuje hudebním žebříčkům. Společně se svým snoubencem Michaelem Polanským založila výzkumnou společnost zaměřenou na zdraví kůže Outer Bio a v hudebních kruzích se proslýchá, že po skončení aktuálního turné plánuje zvolnit a zaměřit se na založení rodiny. A dost se proměnil i její vzhled.
Autor: Profimedia.cz
Pro herce Johnnyho Deppa byl rok 2016 jedním z nejnáročnějších v životě. Po profesní stránce sice ještě doznívaly velké projekty, ale jeho osobní život zasáhly události, které na dlouhé roky ochromily jeho kariéru. Nejšílenější byl bouřlivý rozvod s herečkou Amber Heardovou.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026, zažívá Johnny Depp po vyhraných soudních sporech v USA (2022) velký návrat na výsluní. Už netočí pouze nezávislé evropské snímky, ale opět spolupracuje s velkými hollywoodskými studii. A vypadá skvěle. Sice zestárl, ale stále je fanynkami milován.
Autor: Profimedia.cz
Život britské televizní osobnosti a zpěvačky Kelly Osbourne se mezi lety 2016 a 2026 výrazně proměnil, přičemž obě období pro ni znamenala zásadní životní milníky. V roce 2016 byla Kelly Osbourne plně etablovaná jako televizní moderátorka, porotkyně a módní ikona.
Autor: ČTK
Klíčovým momentem, který ovlivnil její současný život, byla nečekaná smrt jejího otce, rockové legendy Ozzyho Osbourna, který zemřel v červenci 2025 na infarkt. Kelly v uplynulých měsících roku 2026 otevřeně promluvila o tom, že kvůli hlubokému zármutku trpěla vážným úbytkem váhy, což vyvolalo vlnu kritiky a spekulací o užívání léků na hubnutí. Na začátku září 2026 přiznala, že kvůli psychickému stavu nebyla schopná jíst, ale v současnosti intenzivně dochází na terapie a soustředí se na své duševní zdraví. Po rozchodu se z Los Angeles stěhovala do Londýna.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2016 se Christina Aguilera soustředila především na televizní projekty a přípravu nové hudby. A kromě toho se soustředila i na své nové já. Tvrdě dřela na svém zevnějšku.
Autor: Profimedia.cz
V současnosti v roce 2026 se Aguilera nachází ve fázi, kdy sklízí plody své dlouholeté kariéry a užívá si svobody. A jako bonus je její dokonalý vzhled. Stále žije se svým dlouholetým snoubencem Matthewem Rutlerem. Vychovává osmnáctiletého syna Maxe a dvanáctiletou dceru Summer Rain.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2016 bylo Zendaye 20 let a nacházela se v přechodové fázi mezi dětskou hvězdou a seriózní herečkou. Hrála například hlavní roli v úspěšném seriálu stanice Disney Channel, kde zároveň působila jako producentka, aby mohla mluvit do podoby a diverzity seriálu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026, slaví Zendaya 30. narozeniny a zažívá absolutně nejúspěšnější rok své dosavadní kariéry, během kterého dominovala kinům i televizním obrazovkám. A navíc si vzala svého partnera herce Toma Hollanda. Z holčičky se stala nádherná a úspěšná žena.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2016 byla Ariana Grande jednou z nejvýraznějších popových hvězd planety a plně se soustředila na svou hudební kariéru. Většinu konce roku strávila intenzivními přípravami na své masivní celosvětové turné Dangerous Woman Tour, které odstartovalo na počátku roku 2017.
Autor: ČTK
V roce 2026 se Ariana nachází na zásadním kariérním rozcestí a prožívá jeden ze svých nejrušnějších, ale zároveň přelomových roků. Stále je skloňována její příliš štíhlá postava a fanoušci se obávají poruchy příjmu potravy. To však známá hvězda popírá.
Autor: Profimedia.cz
Po experimentálním a psychedelickém albu Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015) byl rok 2016 pro Miley rokem stabilizace a příprav na novou tvorbu. Zároveň se tehdy vrátila ke svému partnerovi Liamovi Hemsworthovi. Jejich vztah ale po lepení neměl dlouho trrání a Miley se soustředila především na kariéru.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026, prožívá Miley obrovský kariérní milník a prochází kompletním rebrandem. V září 2026 oficiálně pustila příjmení Cyrus a vystupuje již pouze pod mononymem Miley. Tento krok podpořil i její otec Billy Ray Cyrus, který ji přirovnal k ikonám jako Cher nebo Prince. Mění i svou image.
Autor: Profimedia.cz