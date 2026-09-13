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Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti
„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...
Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let
Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...
Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru
Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...
KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně
Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...
Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed
Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...
Politici se pitím alkoholu snaží zlidšťovat. Česko je v tom extrémní, říká adiktolog
Problém se závislostí trápí čím dál více Čechů. Každý pátý dospělý je denní kuřák a rizikově pije alkohol zhruba 1,5 milionu obyvatel. Adiktologové (specialisté na závislosti) ale registrují i nové...
Po padesátce neviditelná? Právě tehdy mají ženy začít myslet na sebe
Celý život byly oporou pro děti, partnery i kolegy. Když konečně přichází čas myslet víc na sebe, mnoho žen zjišťuje, že se pro okolí staly téměř neviditelnými. Co s tím?
Krajka něžná jako vy, bavlna pro pohodlí. Co o vás řeknou vaše kalhotky
Spodní prádlo sice není na první pohled vidět, ale podle psychologů jeho volba úzce souvisí s vaším charakterem, náladou i sebevědomím. Co o vás poví to vaše?
Trend zvaný orgasmmaxxing. Rozkoš je pro generaci Z novou formou sebepéče
Mladí lidé možná mají méně sexu, ale nemusí to nutně znamenat, že na něj nemyslí. Způsob, jakým lidé navazují vztahy, prochází další proměnou. Od generace Z, která vstupuje do takzvané „sexuální...
Únava, která nepřechází, může být varováním. Kdy už nejde jen o vyčerpání
Cítí ji čas od času každý. Když ale únava přetrvává delší dobu, objevuje se bez zjevné příčiny a nepomáhá ani dostatek odpočinku, může upozorňovat na zdravotní problém.
Změnily se k nepoznání. Slavné tváře před deseti lety a dnes
Za některými proměnami jsou léky na hubnutí, jiné osobnosti mají za sebou plastiky a další prostě jen stárnou s grácií. Tak jako tak se těchto deset osobností během deseti let proměnilo tak, že už...
Módní bilance končícího léta. Sydney Sweeney má konkurenci, Karel III. nezklamal
Toto léto bylo co do módy plné odvážných experimentů i návratů do minulosti. Mezi nejvýraznější trendy letošní sezony totiž patřily takzvané naked dresses neboli nahé šaty, modely v odstínu másla i...
Ženich couvl. Nevěsta oslavila svatbu v Toskánsku se třiceti hosty sama
Osmnáct měsíců plánovala Katherine Jonesová vysněnou svatbu v Toskánsku. Týden před obřadem ale přišel zlom, který měl celý plán pohřbít. Ženich se rozhodl, že se ženit nebude. Místo rušení letenek,...
Sebestřední Býci i akurátní Panny. Která znamení vám nikdy neodpustí a proč
Tahle znamení nechcete naštvat. Budou si to pamatovat napořád a nejspíš vám vůbec nikdy neodpustí. Která znamení jsou na ztrátu důvěry náchylná a se kterými slepovaný hrneček prostě už nikdy nebude...
Košile do každého šatníku. Nehodí se jen do práce, vrstvěte ji
Už dávno není jen nudným doplňkem formálního kostýmku. Košile všech barev a střihů ovládly dámské šatníky a nosí se na všechny příležitosti. Jaký nadčasový kousek si vyberete právě vy?
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Sexy vyšetřovatelky, které ovládly obrazovky. Poznáte je všechny?
Podívejte se do naší galerie na desítky sexy vyšetřovatelek, které excelovaly v detektivních seriálech i filmech. Jejich herecké výkony jsou nezapomenutelné stejně jako příběhy, ve kterých...
Bolí vás záda ze sezení? Fyzioterapeutka radí, co během dne změnit
Bolí vás po dni u počítače záda nebo máte ztuhlý krk? Problém nemusí být v tom, že sedíte „špatně“, ale že v jedné poloze zůstáváte příliš dlouho. Fyzioterapeutka Lenka Vojtovič radí, jak sezení...