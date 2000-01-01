Někdo už není mezi námi, někomu se podařilo zhubnout vlastními silami nebo pomocí injekcí na hubnutí. Přesto všechny hvězdy v naší galerii bojovaly nebo stále ještě bojují s obezitou. A mnoho z nich si kvůli tomu prožilo těžké chvíle plné šikany nebo zdravotních problémů. Podívejte se, o koho se jedná.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Aretha Franklinová v roce 2011 radikálně zhubla přibližně 40 kilogramů. Změnu životního stylu nastartovala po zdravotních komplikacích, kvůli kterým musela podstoupit operaci. Zemřela v roce 2018.
Autor: Reuters
Herečka Queen Latifah se dlouhodobě zasazuje o body positivity a odmítá drastické diety. V minulosti sice vyzkoušela metody jako tzv. Pětifaktorová dieta, dnes se však soustředí hlavně na celkové zdraví, přijetí svého těla a otevřeně mluví o výzvách spojených s menopauzou.
Autor: AP
Změny na váze herečky Kathleen Turnerové nesouvisí s dietami ani s hubnutím. Její výrazný přírůstek váhy v průběhu 90. let byl způsoben agresivní léčbou a užíváním steroidů, které musela podstoupit kvůli vážnému autoimunitnímu onemocnění – revmatoidní artritidě.
Autor: AP
Producentka Rosie O’Donnellová zhubla téměř 27 kilo. Její proměna začala po infarktu v roce 2012, který vedl k žaludečnímu bypassu a úpravě životosprávy. V posledních letech navíc úspěch podpořila užíváním léků na cukrovku s účinnou látkou tirzepatid.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sally Struthersová ve svých sedmasedmdesáti letech úspěšně shodila přes 20 kilogramů (z původních cca 90 kg na 68 kg). Její proměna byla výsledkem dlouhodobého důrazu na zdravější životní styl, vyváženou stravu a pravidelný pohyb, přičemž se zaměřila jak na fyzické zdraví, tak na celkovou životní pohodu.
Autor: © Warner Bros Pictures
Americký herec Vincent Pastore (na fotografii vlevo), známý především jako Salvatore „Big Pussy“ Bonpensiero ze seriálu Rodina Sopránových, výrazně promluvil o svém hubnutí v roce 2006, kdy účinkoval ve čtvrté řadě reality show Celebrity Fit Club na stanici VH1. Podařilo se mu shodit 14 kilo.
Autor: Reuters
Herečka Roseanne Barrová za svůj život shodila přibližně 45 kilogramů. Klíčem k její proměně byla kombinace operativního zmenšení žaludku a radikální změny životního stylu, která zahrnovala pravidelné cvičení a úpravu stravovacích návyků.
Autor: Profimedia.cz
Herec William Shatner (představitel kapitána Kirka ze Star Treku) v pokročilém věku dosáhl obdivuhodné proměny, když shodil zhruba 23 kg. Své zdraví a kondici udržuje díky pravidelnému pohybu a vynechání sacharidů ze stravy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kathy Batesová zhubla celkem 45 kg. Svoji proměnu zahájila v roce 2017 po diagnóze cukrovky 2. typu. Nejprve shodila 36 kg díky přísným změnám životního stylu. Teprve poté jí lékař předepsal lék Ozempic.
Autor: AP
Chaz Bono, syn zpěvačky Cher, prošel výraznou proměnou, během které shodil přes 40 kilogramů. A obezita už je minulostí.
Autor: AP
Herec Randy Quaid nikdy svá kila navíc neřešil. Zaměřil se ale v posledních letech na zdravý životní styl.
Autor: AP
Herečka a komička Amy Schumerová zhubla přibližně 23 kg, primárně kvůli záchraně života a léčbě Cushingova syndromu. S redukcí váhy a zvládáním symptomů perimenopauzy jí pomohly injekce léku Mounjaro. Otevřeně také přiznala, že v průběhu let podstoupila plastické operace.
Autor: AP
Herečka Rebel Wilsonová celkově zhubla téměř 40 kg. Klíčem k její proměně byly dvě hlavní změny: kalorický deficit a pravidelný pohyb. Později i injekce na hubnutí.
Autor: AP
Zpěvačka Lizzo dosáhla svého vysněného cíle v hubnutí díky zásadní změně životního stylu. Otevřeně přiznala, že vyzkoušela léky jako Ozempic, ale nakonec jí pomohl kalorický deficit, silový trénink, zdravá strava plná plnohodnotných potravin a psychologická práce s myšlením.
Autor: Reuters
Herec Jonah Hill prošel v průběhu let výraznou proměnou postavy. Sám herec přiznal, že za jeho úspěchem nestojí žádné zázračné pilulky ani operace, ale kombinace konzultací s odborníky, změny stravovacích návyků a pravidelný sport.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký režisér a komik Kevin Smith zhubnul přes 23 kilo díky radikální změně životního stylu po masivním infarktu v roce 2018.
Autor: AP
Herec Haley Joel Osment, známý jako dětská hvězda z filmu Šestý smysl, nepodstoupil žádné výrazné veřejné hubnutí. V dospělosti se potýká s nadváhou a svou váhu neřeší.
Autor: Reuters
Herečka Kirstie Alley byla známá svým celoživotním bojem s jojo efektem. Během svých nejvýznamnějších proměn dokázala shodit až 45 kilo. Její hubnutí stálo na kombinaci intenzivního cvičení, přísnějšího jídelníčku, propagace vlastních dietních programů a účasti v taneční soutěži Dancing with the Stars.
Autor: Profimedia.cz
Keely Shaye Smithová, manželka herce Pierce Brosnana, zhubla přibližně 45 kg díky udržitelné změně životního stylu. Její přístup nebyl založen na drastických dietách, ale na komplexním zdravém přístupu.
Autor: Reuters
Herečka Danielle Brooksová, známá ze seriálu Orange Is the New Black, se zaměřuje na udržitelný životní styl a silový trénink, přičemž dlouhodobě propaguje pozitivní vztah k tělu. Nesoustředí se primárně na striktní diety, ale na kombinaci tvrdé práce ve fitku a vyváženého stravování.
Autor: Reuters
Herec Gérard Depardieu v minulosti shodil 20 kilo díky přísné dietě, při které konzumoval pouze čistou vodu a jedl maso a ryby vařené v páře, zcela bez tuků a soli. Tento režim obvykle držel krátkodobě kvůli natáčení náročných rolí.
Autor: Profimedia.cz
Hubnutí herečky a scenáristky Leny Dunhamové bylo vždy spojeno spíše s jejím zdravotním stavem a zvládáním chronických onemocnění než se snahou vyhovět ideálům krásy. Její váha v průběhu let výrazně kolísala v důsledku boje s endometriózou, prodělaných operací a užívání léků.
Autor: AP
Proměna postavy herečky Melissy McCarthyové je výsledkem jejího rozhodnutí zaměřit se na celkové zdraví a psychickou pohodu. Během let se jí podařilo postupně shodit odhadem 35 až 40 kg.
Autor: © Warner Bros. Television
Herečka Gabourey Sidibe výrazně zhubla díky laparoskopické operaci žaludku, kterou podstoupila kvůli zdravotním problémům a cukrovce.
Autor: AP
Známá plus-size modelka Tess Holliday se aktivně nesnaží o klasické hubnutí. Místo toho otevřeně bojuje s poruchou příjmu potravy (konkrétně mentální anorexií) a zaměřuje se na zdravý vztah k tělu namísto redukčních diet.
Autor: Profimedia.cz
Hunter McGrady známá plus-size modelka, aktivně vystupuje proti drastickým dietám a tlaku na hubnutí. Ve svých 16 letech se snažila zhubnout, ale byla z toho nešťastná. Dnes propaguje sebelásku. Otevřeně přiznává, že sebevědomí nesouvisí s číslem na váze a zdraví se dá najít v různých typech postav.
Autor: Profimedia.cz
Chrissy Metzová, hvězda seriálu Takoví jsme dosáhla zhubla 45 kilo. Svou proměnu zaměřila primárně na dlouhodobé zdraví, udržitelné stravování a silový trénink, přičemž odmítla spekulace o chirurgických zákrocích (jako je gastric bypass) nebo užívání léků typu Ozempic.
Autor: AP
Zpěvačka Adele shodila odhadem přes 40 kilogramů díky kombinaci sirtfood diety, intenzivního cvičení (silové tréninky a pilates) a celkové změny životního stylu. Její proměna probíhala postupně několik let.
Autor: Profimedia.cz
Herec Ethan Suplee, známý jako Randy ze seriálu Jmenuji se Earl, shodil neuvěřitelných 130 kilogramů. Jeho váha v nejhorším období dosahovala až 245 kg, ale díky změně přístupu k jídlu a cvičení se dostal na pouhých 9 procent tělesného tuku.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Christopher Schwarzenegger, nejmladší syn Arnolda Schwarzeneggera a Marie Shriverové, prošel postupnou, ale výraznou proměnou postavy. Během své pětileté cesty za zdravějším životním stylem shodil desítky kilogramů. Jeho proměna zahrnuje vyřazení pečiva, úpravu jídelníčku a pravidelný pohyb.
Autor: Profimedia.cz
Známá influencerka a modelka Remi Bader v prosinci 2023 podstoupila bariatrickou operaci (konkrétně gastrický bypass), což zpočátku držela v tajnosti, ale později se o své zkušenosti otevřeně podělila. Díky tomu zhubla dvacet kilo.
Autor: Reuters
Brendan Fraser prošel výraznou fyzickou proměnou. Kvůli roli ve filmu Velryba musel přibrat na 140 kilo. Později během tří let ale zhubnul přes 45 kilo díky postupné úpravě stravy, cvičení s profesionálním trenérem a celkovému životnímu stylu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jack Black nikdy veřejně neprezentoval žádný specifický ani drastický plán na hubnutí a udržuje si svou typickou postavu.
Autor: Profimedia.cz
Legendární komik a herec John Candy celý život bojoval s nadváhou a zdravotními problémy. Vyzkoušel nespočet diet a před natáčením filmu Kokosy na sněhu si dokonce najal osobního kuchaře. Trpěl však velkým stresem, vyčerpáním a závislostmi, což jeho snahy o trvalé zhubnutí mařilo.
Autor: © 20th Century Fox
Představitel Hagrida z Harryho Pottera, Robbie Coltrane, musel v minulosti kvůli silné osteoartróze podstoupit výraznou redukci váhy. Lékaři mu sdělili, že pokud nezhubne cca 45 kilo, hrozí mu trvalé ochrnutí. Kvůli bolestem kolen byl herec upoután na invalidní vozík.
Autor: Profimedia.cz
Britský herec Richard Griffiths, známý především jako strýc Vernon z filmů o Harrym Potterovi, v roce 2008 výrazně změnil svůj životní styl a dokázal shodit přibližně 27 kilogramů.
Autor: outnow.ch
Americký herec William Conrad, známý jako detektiv Cannon nebo obvodní prokurátor ze seriálu Jake a Tlusťoch, se během svého života potýkal s nadváhou. Váha pro něj byla dlouho přirozenou součástí image a role si sám často vybíral právě kvůli své robustní postavě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Phyllis Smithová nikdy neřešila hubnutí. Kila navíc ji v životě neomezovala.
Autor: Profimedia.cz
Raper Biz Markie zhubl přes 60 kg (z původních 175 kg na 110 kg). K radikální životní změně ho v roce 2013 donutila diagnóza cukrovky 2. typu a touha žít.
Autor: Profimedia.cz
Raperka Missy Elliott shodila přibližně 30 až 35 kg. Její proměna nebyla způsobena chirurgickými zákroky, ale radikální změnou životního stylu, která jí pomohla zvládat autoimunitní onemocnění (Gravesovu chorobu).
Autor: Profimedia.cz
Herec Charles S Dutton nikdy nadváhu nijak neřešil, svá kila navíc si jako milovník jídla hýčkal.
Autor: Profimedia.cz
Legendární sportovní komentátor Chris Berman v minulosti otevřeně sdílel, že díky programu Nutrisystem for Men shodil 21 kilo.
Autor: Profimedia.cz
Carnie Wilsonová, zpěvačka ze skupiny Wilson Phillips, v průběhu let vyzkoušela několik způsobů hubnutí. V minulosti podstoupila dvě operace žaludku (v roce 1999 bypass a v roce 2012 bandáž). Při své poslední výrazné proměně (zhubnutí přibližně 18 kg) se obešla bez léků jako Ozempic a zaměřila se na vyřazení cukru a lepku, pravidelnou chůzi a konzistentní změnu životního stylu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Brian Baumgartner (herec známý jako Kevin Malone ze seriálu Kancl) nikdy oficiálně neoznámil žádnou drastickou proměnu, ale po skončení seriálu fanoušci zaznamenali, že postupně shodil několik přebytečných kilogramů. Sám se nikdy nesvěřil s konkrétním plánem nebo dietou.
Autor: Profimedia.cz
Komik Artie Lange zažil nejvýraznější úbytek váhy během svého pobytu na odvykací kúře v roce 2019. Po sedmi měsících léčby se na sociálních sítích pochlubil zdravějším vzhledem, který byl důsledkem přísného režimu a nabyté trezlivosti. Jeho postava a váha dlouhodobě kolísaly, často kvůli cukrovce a náročnému životnímu stylu.
Autor: Profimedia.cz