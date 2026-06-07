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Kila navíc, šikana i zdravotní problémy. Tyto celebrity se trápily s obezitou
Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu
Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...
Celebrity v bikinách: Miami Swim Week ukázal nejžhavější plavkové trendy
Miami Swim Week je každoroční týden módy, který se koná v Miami. Akce se zaměřuje na kolekce plavek a letního oblečení. Letos se konala na konci května. K vidění jsou nejnovější bikiny i plavky,...
KVÍZ: Znáte ikonické dětské hvězdy z českých i světových filmových trháků?
Někdy ještě ani neuměli číst a psát, ale už sbírali kladné kritiky a potlesk obecenstva. Pojďte se při příležitosti Mezinárodního dne dětí podívat na slavné české i světové dětské herecké hvězdy....
Nezapomenutelní filmoví vrazi: 50 slavných hvězd, které naháněly hrůzu
Za celou historii filmů a seriálů ztvárnilo vrahy mnoho slavných hvězd. Podívejte se do naší galerie na výčet padesáti z nich, na které nelze jen tak zapomenout. Zahráli si je třeba Nadia...
Nezdravé jídlo a litry piva. Martin v Extrémních proměnách zhubl 70 kilo
Lenost, věčná únava, vysoký tlak a špatné vztahy s rodinou. To vše sužovalo teprve třicetiletého Martina. Přihláška do slovenských Extrémních proměn mu změnila život. Jeden den nemohl ani vyjít do...
Ledvinové kameny: kdo je nejvíce ohrožený a jak poznat první příznaky
Ledvinové kameny mohou vznikat řadu let bez jakýchkoli příznaků. Jakmile se však dají do pohybu, dokážou vyvolat mimořádně silnou bolest, nevolnost i zvracení. Odborníci upozorňují, že za jejich...
Když je doma ponorka. Pomůže klidný rozhovor, zkuste i nové koníčky
Zlozvyk, který nám dřív připadal na partnerovi roztomilý, se po letech může změnit ve velký zdroj napětí. Neznamená to, že vztah selhal, ale že je třeba něco změnit.
Komplet, kostým, set. Poskládali jsme čtyři outfity na míru přesně pro vás
Chcete mít outfit hotový během pár minut? Dlouho nevymýšlet, co se k čemu hodí a nehodí? Pak sáhněte po kostýmku, setu či kompletu, které jsou jasnými hity letošního jara a léta.
Vysmát se předsudkům. Výzva na TikToku sází na směs ironie a mikrofeminismu
Termín mikrofeminismus se zejména na sociálních sítích skloňuje už nějaký ten pátek. Označuje drobné každodenní chování, kterým lidé nenápadně zpochybňují tradiční genderové stereotypy nebo...
Kila navíc, šikana i zdravotní problémy. Tyto celebrity se trápily s obezitou
Někdo už není mezi námi, někomu se podařilo zhubnout vlastními silami nebo pomocí injekcí na hubnutí. Přesto všechny hvězdy v naší galerii bojovaly nebo stále ještě bojují s obezitou. A mnoho z nich...
Za deště se nekrade, lidi si berou auto místo deštníku, říká Dagmar Honsová
Jasno a slunečno je nuda, usmívá se Dagmar Honsová, která počasí nejen zkoumá, předpovídá a informuje o něm diváky televize Nova, ale vášnivě ho také prožívá. Pohled na nebe leccos napoví, ale víc...
Když dítěti vezmete mobil, scrollování jede v hlavě dál. Odvyká si měsíce, líčí terapeut
Dospívání je náročné nejen pro děti. Dětský psychiatr a psychoterapeut Peter Pöthe vysvětluje, proč je důležité nechat je v tomhle období postupně odejít, jak jejich svět proměňují technologie a proč...
Svatební boty 2026: bílé lodičky střídají kozačky i pohodlné platformy
Svatebním evergreenem v oblasti bot byly vždycky bílé lodičky a nevěsty kráčely ke šťastné budoucnosti na vysoké, byť mírně vratké nožce. Čím moudřejší jsme, tím jistěji se chceme při svém životním...
Mezi láskou a bezmocí. Někdy pomůže vztahu klid, někdy až terapie
Vztah, který má trhliny není vždy jen o radosti a sdíleném štěstí. Někdy přichází ticho, únava a pocit, že si přestáváte rozumět. Jak nabídnout pomoc partnerovi, aniž by se uzavřel? A kdy už nejde...
Paddleboard, svižný úklid i zahrádka. Proč k posilování nepotřebujete fitko
Ne, nezavrhujeme fitness centra. Pořád platí, že cvičení v posilovně je asi nejefektivnějším způsobem budování svalové hmoty. Ale co když fitko fakt nesnášíte? A přitom dobře víte, že pevné tělo je...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Lymfatický systém ovlivňuje imunitu i energii. Pečujete o něj správně?
Lymfatický systém pracuje nepřetržitě, přesto o něm většina z nás téměř nic neví. Pomáhá odvádět toxiny, chrání organismus před infekcemi a udržuje správnou rovnováhu tekutin v těle. Co se stane,...
Z filmových pláten až k roli babiček. Vzpomínáte na hvězdy milénia?
Vzpomenete si ještě, které krásky plnily magazíny v období před zhruba dvaceti lety? Ukazovaly se ve filmových trhácích na filmových plátnech a chodily prestižní přehlídky? V období milénia se to VIP...