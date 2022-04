Když se stal pokoj smrti místem radosti. Inzulín 100 let zachraňuje životy

Choroba, které se nedá předejít Diabetes 1. typu je nejrozšířenější chronické onemocnění dětí, čítající více než 90 procent diabetických případů u dětí. Je to autoimunitní onemocnění, proti němuž neexistuje žádná preventivní léčba. Cukrovka 1. typu je na vzestupu, každý rok přibude 5 procent dětí předškolního věku a 3 procenta školáků a dospívajících. Nedostatečně řízená glykemie může způsobit ztrátu zraku, selhání ledvin nebo amputaci končetin a vést až ke kómatu a smrti. Je také jednou z hlavních příčin kardiovaskulárních nemocí a impotence. Průměrná doba dožití u těchto nemocných dětí je kratší až o 15 let.

Ve světě žije 230 milionů lidí s oběma typy diabetu. Každoročně se cukrovka 1. typu vyskytne u více než 65 tisíc dětí do 15 let.