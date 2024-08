Kvůli rozchodu žena zhubla o polovinu, chtěla naštvat bývalého

„Tři roky jsem žila s mužem, který se přetvařoval a nebyl ke mně upřímný. Rozešel se se mnou, když jsme spolu oslavili Nový rok. Nebylo mi do smíchu, ale překonala jsem to. A rozhodla se cvičit. První den jsem byla ve fitku naprosto ztracená, ale pak jsem si najala osobní trenérku a můj život se začal obracet k lepšímu,“ uvedla žena pro Dailystar.

Její bývalý partner jí řekl, že se mu nelíbí, kolik má kilo. Vadila mu její obezita a nechtěl s ní kvůli vzhledu dál být. Zprvu ji tato slova velmi zasáhla, uzavřela se do sebe a psychicky to s ní velmi zamávalo. Pak se ale zamyslela nad svou budoucností a uvědomila si, že sama nechce žít na hraně života a smrti, protože od svého lékaře moc dobře věděla, jak nebezpečná obezita může být.

„Vždycky jsem byla boubelka. Už jako dítě. Lidé mě přehlíželi, byla jsem za tu tlusťošku, která nikoho nezajímá a nikdo s ní nechce trávit čas. Už jsem dál nechtěla takový život vést. Opřela jsem se do toho a začala se měnit,“ pokračovala.

Dnes je velkou inspirací ostatním. Má čtyřiašedesát kilo a cítí se skvěle. Na těle jí zbyla vytahaná kůže, která je ještě malinkou vadou na kráse. Josie ale uvažuje, že si ji nechá jako připomínku časů, kdy jedla od rána do večera a ničila si tělo. „Už se nikdy nevrátím k tak nezdravému životnímu stylu. Miluji život a jsem vděčná, že tu mohu být. Nejdřív jsem se chtěla změnit, abych bývalému vytřela zrak a ukázala mu, o co přišel. Pak jsem se ale do svého nového já zamilovala a už jsem neřešila, co si myslí on,“ dodala.