Z morbidně obézní po modelku, žena prošla velkou proměnou

„Stal se ze mě jiný člověk. Dnes už se mi těžko samotné věří, že jsem vypila čtyři litry coly a dokázala najednou sníst dvě velká jídla objednaná z rychlého občerstvení. Jídlo byla má závislost, ovládalo mě to a nemohla jsem bez toho být. Dlouho jsem neviděla, jak moc mě to ničí. Když mi to došlo, zřejmě jsem si zachránila život,“ uvedla žena, která začala hubnout s tím, že se chce po proměně účastnit soutěže krásy.

Několikrát se sama snažila zhubnout. Když se naposledy několik měsíců před operací pokusila dodržovat dietu, podařilo se jí zhubnout čtyřiadvacet kilogramů. Pak ale přišla rána, kterou nečekala. Odešel od ní manžel a po rozvodu opět spadla do začarovaného kruhu nekontrolovatelného přejídání. Kila nabrala zpět a byla na tom zle i po psychické stránce. Tehdy se rozhodla pro operativní zmenšení žaludku a radikálnější řešení.

Operace proběhla v Turecku a stála ji v přepočtu zhruba osmdesát tisíc korun. „Všem bych chtěla říct, že je na takový zákrok potřeba být psychicky opravdu srovnaný. Protože je to velký zásah a co následuje, je náročné i psychicky. Najednou jíte o dost méně, kila jdou dolů velmi rychle a samozřejmě to má dopad na psychiku. Proto je třeba být na to připravený,“ pokračovala pro portál The Sun.

Zhubla necelých sedmdesát kilo, začala zdravě jíst, cvičit a její život se změnil k lepšímu co se zdraví týče. Nemá vysoký tlak ani cholesterol a nebojuje s bolestmi kloubů a zad. A také si splnila jeden velký sen. Stala se Mrs Ireland a domů si odnesla korunku a vysněný titul. „Vždy jsem toužila po účasti v soutěži krásy. Výhra pro mě byla neskutečná. Byla to ta nejlepší odměna,“ doplnila.