Od diet k odborné péči. Jitka po porodech zhubla 50 kilo a získala zpět zdraví

S kily navíc jsem bojovala od dětství. Po komplikovaných těhotenstvích jsem se dostala až na hmotnost 120 kilogramů. Standardní diety nepomáhaly, až pomoc lékařů a úprava jídelníčku přinesly výsledky. Čtenářka Jitka napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.
Odmalička jsem hodně jedla a byla větší než moji vrstevníci. Trápilo mě to, a tak jsem se snažila často cvičit – hmotnost se mi však upravit nedařilo. Když jsem chodila na střední, držela jsem různé diety. Měly však vždy jen krátkodobý efekt, a hmotnost mi po nich naopak ještě stoupala.

Největší problémy nastaly v době, kdy jsem otěhotněla. Bylo mi dvacet sedm a měla jsem devadesát kilo. Na konci prvního trimestru plodu přestalo bít srdíčko a já potratila. Dlouho jsem se s tím nemohla vyrovnat. V té době jsem přibrala dalších třicet kilogramů.

Zase jsem se snažila zhubnout, a to pomocí různých diet. Vždy se mi ale podařilo shodit maximálně deset kilogramů. I přesto jsem znovu otěhotněla, a nakonec se mi v roce 2014 narodil zdravý syn a o pět let později i dcera.

Mezitím jsem však ještě jednou potratila. Moje těhotenství navíc doprovázela řada zdravotních komplikací – vysoký krevní tlak, problémy se štítnou žlázou, těhotenská cukrovka.

Uvítala jsem pomoc

Když jsem čekala dceru, musela jsem si dokonce píchat inzulin. Pak mě opustil partner a já zůstala s dětmi sama. Až tehdy jsem si uvědomila, že s tím musím něco dělat. Měla jsem sto dvacet, užívala léky na tlak a štítnou žlázu a měla stále větší bolesti v kloubech. Došlo mi, že můžu být nemocná.

Vyhledala jsem lékařskou pomoc. Na klinice, která se specializuje na terapii obezity, jsem podstoupila několik vyšetření včetně psychologického. Pod vedením lékařů jsem upravila svůj jídelníček a později jsem absolvovala i chirurgický zákrok.

Postupně jsem zhubla asi padesát kilo a hmotnost si držím. Cítím se mnohem lépe, i psychicky. Škoda že jsem lékaře nevyhledala dřív – mohla jsem se vyhnout komplikacím v těhotenství. Radím všem, aby se nebáli říct si o pomoc včas.

Názor odborníka

Více než třetina českých žen trpí nadváhou a dalších 18 % se potýká s obezitou. Ta kromě onemocnění srdce a cév způsobuje i problémy s otěhotněním. Nadbytek tuku způsobuje v ženském těle hormonální nerovnováhu, ztrátu ovulace a nepravidelný menstruační cyklus, čímž brání početí a komplikuje i následnou léčbu neplodnosti.

U pacientek s BMI nad 30–35 (obezita 1. stupně) výrazně klesá úspěšnost asistované reprodukce. Hormonální injekce mají nižší účinek a hrozí komplikace při anestezii i odběru vajíček.

Obézní pacientky rodí větší děti, často císařským řezem, a operační rány se u nich hojí hůře. Predispozice k obezitě se navíc přenáší z matky na dítě.

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologickoporodnické společnosti ČLS JEP

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

