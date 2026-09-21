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Vědci jsou na stopě screeningu, kdy hrozí komplikace porodu. Souvislost má obezita

Veronika Pitthardová
  20:00
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Po porodu. Průběh narození dítěte ovlivňuje spousta faktorů. Prevence se vyplatí. | foto: Shutterstock

Polovina žen v Česku má nadváhu nebo obezitu. Vyšší hmotnost přitom může negativně ovlivnit i průběh těhotenství a zejména u těžké obezity zvyšovat riziko předčasného porodu.

Podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok má přes 31 procent žen nadváhu a dalších téměř 19 procent je přímo obézních. Vyšší hmotnost se přitom může promítnout i do průběhu těhotenství. Obezita zvyšuje riziko některých onemocnění a komplikací, které mohou vést k tomu, že se dítě narodí dříve.

Předčasně, tedy před ukončeným 37. týdnem těhotenství, se v Česku narodí dítě zhruba při každém patnáctém porodu. Předloni takto skončilo 5 464 porodů. Ve 270 případech přišlo dítě na svět dokonce před 28. týdnem. U takto brzy narozených dětí je riziko závažných zdravotních komplikací nejvyšší.

Předčasné narození může mít dopad i na další vývoj dětí. Mívají vyšší riziko problémů v oblasti poznávacích a pohybových schopností, chování nebo školních výsledků.

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Vědci jsou na stopě screeningu, kdy hrozí komplikace porodu. Souvislost má obezita

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Po porodu. Průběh narození dítěte ovlivňuje spousta faktorů. Prevence se...

Polovina žen v Česku má nadváhu nebo obezitu. Vyšší hmotnost přitom může negativně ovlivnit i průběh těhotenství a zejména u těžké obezity zvyšovat riziko předčasného porodu.

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