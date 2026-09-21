Podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok má přes 31 procent žen nadváhu a dalších téměř 19 procent je přímo obézních. Vyšší hmotnost se přitom může promítnout i do průběhu těhotenství. Obezita zvyšuje riziko některých onemocnění a komplikací, které mohou vést k tomu, že se dítě narodí dříve.
Předčasně, tedy před ukončeným 37. týdnem těhotenství, se v Česku narodí dítě zhruba při každém patnáctém porodu. Předloni takto skončilo 5 464 porodů. Ve 270 případech přišlo dítě na svět dokonce před 28. týdnem. U takto brzy narozených dětí je riziko závažných zdravotních komplikací nejvyšší.
Předčasné narození může mít dopad i na další vývoj dětí. Mívají vyšší riziko problémů v oblasti poznávacích a pohybových schopností, chování nebo školních výsledků.