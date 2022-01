Jak vypnout hlad a zhubnout? Obezita je i nemoc duše, říká lékař

Podle vás je obezita i nemoc duše...

Ano. Ale pozor! Nikoliv vždycky a ne každá. Někteří pacienti s extrémní obezitou často zajídají stres nebo nějaké nepříjemné zážitky. Budují si tak obranu před vnějším světem. Podaří-li se s psychologem nebo s psychiatrem vyřešit, co je trápí, sami od sebe pak zhubnou, aniž by se extra snažili. Na druhou stranu když se je operacemi nebo přísnými dietami budeme snažit přivést ke zhubnutí, může to být pro ně velmi nekomfortní, protože v tom těle pak neumějí žít a je jim v něm nepříjemně.

Je něco, co se u pacientů, s nimiž se v ambulanci setkáváte, opakuje?

Vždycky je tam nějaký nepoměr příjmu a výdeje energie. Máme v sobě nastavený nějaký genetický vzorec pro metabolismus, jenž nám umožňuje vydávat energii v době klidu, po pohybové aktivitě. A pacienti, kteří jsou hodně obézní, mají takzvaný úsporný genotyp (genotyp je soubor všech genů, s nimiž se člověk narodí a jež určují vlastnosti jeho organismu, tedy například i to, jakou má postavu, pozn. red.).