Z boubelky modelkou. Žena zhubla téměř padesát kilogramů

„Jsem matka samoživitelka, která má dost starostí s uživením rodiny. Starám se o své děti sama a někdy toho na mě bylo příliš. Jídlo bylo mým únikem,“ sdělila dvojnásobná maminka, která všechny starosti zajídala.

Už na střední škole byla baculatější než ostatní dívky a milovala jídlo. Kvůli tomu si ji také dobírali spolužáci a šikanovali ji. Dlouhá léta neměla chuť cokoli měnit, protože si myslela, že to nezvládne.

Až po porodu se rozhodla změnit stravovací návyky a styl života. Nechtěla, aby její děti měly stejně špatné návyky jako ona.

Samantha věděla, že bez pomoci zhubnout nedokáže. Obrátila se tedy na nutričního specialistu a trenéra. Pomáhali jí s jídelníčkem a pohybem, na který do té doby nebyla vůbec zvyklá. Chtěla ale držet krok se svými dětmi a sportovat s nimi, právě proto se rozhodla pro radikální změnu. Jejím snem bylo také nafocení sexy snímků, kterými by sama sobě i ostatním dokázala, že i ona je krásná.

„Nedokážu slovy ani popsat, jak velká změna v mém životě nastala. Vše se obrátilo k lepšímu. Cítím se lépe po fyzické i psychické stránce a jsem šťastná, že jsem se pro takovou změnu rozhodla. Zhubla jsem téměř padesát kilo,“ pokračovala v rozhovoru pro server The Sun.

Samantha říká, že stouplo i její sebevědomí. Léta prý neměla žádné a styděla se za vlastní tělo. „Jsem na sebe hrdá. Konečně jsem udělala něco sama pro sebe. Stálo to za to. Nafotila jsem po proměně fotografie, na které bych si předtím nikdy netroufla,“ dodala kadeřnice. Samantha si prý nemyslí, že by měl být každý hubený. Dle ní je důležité, aby se lidé cítili dobře a byli spokojení sami se sebou.