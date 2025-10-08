Plus size modelka hrdě propaguje obezitu. Ta jí přitom ztěžuje život i vztahy

Šestatřicetiletá plus size modelka z Velké Británie, která si říká Cocacarly, měří sto padesát centimetrů a váží sto deset kilo. Miluje své oblé křivky a hrdě propaguje obezitu, ačkoli sama kvůli ní denně zažívá těžkosti a nepříjemnosti a uvádí, že jí kvůli tomu nenávidí vlastní rodina.
Podporuje obezitu, ale zároveň říká, jak těžké je žít v plus size těle.

foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

„Už jsem si zvykla na to, že na mě děti na ulici pokřikují, jak jsem tlustá. Rodiče jim často zakrývají rukou ústa, aby neřekly něco, za co by se styděli. Často jsou ke mně hrubí i dospělí lidé, kteří už by měli mít rozum, nebo aspoň trochu slušnosti. Dřív mi to velmi ubližovalo, dnes už jsem s takovým chováním lidí smířená, ačkoli si myslím, že je to velmi smutné,“ uvedla žena.

Kvůli obezitě je na ni naštvaná vlastní rodina. Rodiče se ji stále snaží přesvědčit, aby nějaké kilo zhubla a víc se hýbala, protože mají obavy o její zdraví. Přesto mladá žena nehodlá s obezitou nic dělat a užívá si každý záhyb svého těla. Sama říká, že by se ve štíhlém těle necítila šťastně.

Hubnoucí program mě zachránil, říká muž po proměně

„Jsem jaká jsem. Miluji své tělo. Je těžké to někomu vysvětlit. Většina lidí mě nechápe. Já vím, jaké problémy s sebou obezita nese. Několikrát pode mnou praskla židle, nevešla jsem se do letadla, nemohu sehnat padnoucí oblečení, zadýchávám se, shazuji věci v obchodě vlastním zadkem, v autobuse se sotva protáhnu,“ prohlásila.

„Na pláži lidé odvracejí zrak a trousí nevhodné komentáře. Nebo naopak dělají, že neexistuji. Koukají se na mě skrz prsty a je to nepříjemné. O to víc se ale snažím hrdě ukazovat své pravé já,“ dodala.

Podle svých slov by modelka neměnila a o obezitě otevřeně mluví, aby lidé konečně přijali ve společnosti i osoby, které jsou jiné. Podle ní jsou lidé s obezitou bráni jako méněcenní a byla by ráda, aby se to změnilo.

„Nejsem tlustá, protože od rána do večera jím. Mám nějaké zdravotní problémy, ale to nikoho nezajímá. Automaticky vás odepíšou a nezajímá je vysvětlení. Nechte obézní být obézními. Každý je nějaký,“ doplnila pro The Sun.

