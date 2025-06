V přepočtu třináct tisíc korun měsíčně utrácela jen za rychlé občerstvení. Projedla se až na hmotnost sto pět kilogramů a její lékař už ji varoval před možnými riziky spojenými s obezitou.

„Měsíčně jsem utratila víc za jídlo z rychlého občerstvení než za hypotéku. Bylo to šílené. Stala jsem se na objednávkách jídla závislá. Bylo to tak pohodlné a chutné. Ani jsem si neuvědomovala, jak je to nebezpečné. Myslím, že na tom můžete být závislý jako na drogách,“ uvedla žena pro Manchester evening news.

Obezita pro ni byla strašákem už od puberty, kdy začala přibírat víc než její kamarádky. V dospělosti se jí pak neustále ptali, jestli si nepotřebuje sednout, protože je těhotná. Zažívala mnoho nepříjemných momentů, kvůli kterým na tom byla špatně psychicky, a po letech bojů sama se sebou se nakonec rozhodla něco dělat.

„Když jsem rozsedla zahradní židli, rozhodla jsem se změnit své návyky. Začala jsem se zdravou stravou a přidávala jsem pomalu pohyb. Dřív jsem po pár dnech jakoukoli dietu vzdala, ale tentokrát mě to začalo bavit,“ prozradila Michelle.

„A baví mě to stále. Dnes mám čtyřiapadesát kilo a málokdo mě poznává. Konečně se nemusím bát, že se za mě budou stydět vlastní děti. Nebo že bych se nedočkala kvůli obezitě vlastních vnoučat. Život se štíhlejším tělem je o tolik jednodušší,“ dodala.