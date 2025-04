Asi málokterá žena je se svým tělem spokojená. A ruku na srdce, koho by faldíky a kila navíc občas nedoháněly k šílenství, obzvlášť teď na jaře? „Skončí zima, odhodíme svršky a s hrůzou zjistíme, že je naše tělo po zimě poněkud větší,“ říká psycholožka Bethany Juby a pokračuje: „Řada z nás už teď má před očima prosluněné léto strávené v plavkách na pláži. A tak se horečnatě vrháme do hubnutí.“ Jenže ne každému to jde. A právě v tom je onen pomyslný zakopaný pes.

Posedlost extrémně hubenými ženskými těly a honbou za nerealistickým ideálem krásy je škodlivá. To však neznamená, že by se každý neměl snažit, aby jeho tělo bylo zdravé a funkční. Každý má ovšem určitou genetickou predispozici, kterou zkrátka nezmění. „Člověk nedědí jen to, jak má tvarované tělo. Jisté geny přebírá i ohledně sklonů k nabírání kil a případně k obezitě. Pak je nucen celý život držet svou hmotnost na uzdě,“ zamýšlí se nutriční specialista Eddie Fatakhov.

Ne vždy to však jde tak snadno. Pokud je člověk se svým životem i sám se sebou spokojený, nějaký faldík ho nijak zvlášť nerozhodí. Takových je však menšina.

Tělo a mysl jsou totiž v tomto ohledu vzájemně propojené. Tato provázanost je ovlivněna mnoha faktory, např. hormonální nerovnováhou, genetikou a často i společenským stigmatem, který jedince s nadváhou vystavuje diskriminaci. Nutno podotknout, že ženy jsou v tomto ohledu mnohem zranitelnější než muži.

Nadměrný stres přispívá k přejídání

Vysoké BMI zvyšuje riziko deprese až o 37 procent. Stejně strmě pak stoupá i četnost sebevražedných myšlenek. „Tlak na ideální vzhled často vede k nízkému sebevědomí a zkreslenému vnímání vlastního těla,“ vysvětluje internistka Klaudia Hálová Karoliová, která se specializuje na léčbu obezity. Emoční stres způsobený tímto tlakem pak může přispívat k přejídání nebo omezování pohybu.

„A to zase dále prohlubuje cyklus přibývání na váze a psychických potíží. Vytváří se tak začarovaný kruh, z něhož je obtížné vystoupit,“ dodává odbornice.

Její slova potvrzuje i zkušenost jedné z pacientek. Kateřina Altmanová vždy věděla, že nadváha s sebou nese další nemoci. „A být zdravý a cítit se dobře by měla být ta největší motivace pro všechny, kteří se snaží zhubnout,“ říká žena, která po letech neúspěšných pokusů s dietami a opakovaném přibírání na váze vyhledala odbornou pomoc.

„Až s pomocí paní doktorky jsem pochopila, že příčinou toho, že jsem stále nemohla zhubnout, může být stres. V momentě, kdy se s ním potýkám, se mi mnohem hůř dodržuje zdravý životní styl,“ říká.

Trpí kosti i klouby a špatně se dýchá

K psychickým problémům se následně přidávají i ty fyzické. S obezitou je spojena řada nemocí, jako např. cukrovka, srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, neplodnost, artritida a spousta dalších. Proto je nutné zpozornět dřív, než se něco takového stane. „Pokud ujdete sto metrů a zadýcháte se nebo nejste schopni vyjít pár schodů, je jasné, že jste se už ocitli za hranicí,“ uvádí lékařka Megan Sullivanová.

Lidem s větším množstvím kil navíc se také špatně dýchá, bolí je kosti i klouby a srdce tluče víc než jindy. V takovou chvíli je důležité jednat a vyhledat odbornou pomoc. Zásadní je vědět, že obezita není problém, který lze vyřešit pouze dietou nebo cvičením. Její léčba vyžaduje trpělivost a změnu návyků, proto není záhodno pouštět se do radikálních diet nebo intenzivního cvičení bez odborného dohledu. Spolupráce s týmem expertů – lékařem, dietologem, psychologem a dalšími specialisty totiž nabízí komplexnější přístup.

„Bez nich je velmi obtížné dosáhnout trvalých výsledků. Odborník totiž může navrhnout individuální plán, který zohledňuje jak fyzické, tak psychické aspekty. V kombinaci s moderní léčbou a strategiemi na podporu zdravého životního stylu lze pacientům pomoci dosáhnout kýžených cílů,“ uzavírá lékařka Hálová Karoliová.

Důležité je nebát se toho, nestydět se a neutápět se v pocitech, že je to všechno jenom vaše vina. I kdyby ano – vstát a postavit se tomu je jedna z nejstatečnějších věcí, které můžete udělat.

Nebojte se jít k lékaři

Mnoho z nás neví, s kým obezitu řešit, ani co se bude dít dál. Lékař jako první určí, jak velkou pomoc potřebujeme a jak se do řešení problémů vrhnout. Nutná bývá změna jídelníčku i vztahu k pohybu.

„Právě proto musí být člověk opravdu rozhodnutý něco změnit. Protože bez jeho aktivního přístupu neudělá odborník nic,“ dokládá nutriční specialista Eddie Fatakhov.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.