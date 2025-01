Cvičení žena neměla ráda, nakonec jí však pomohlo od morbidní obezity

„Shodila jsem dvaaosmdesát kilo a můj život se otočil vzhůru nohama. A rozhodně k lepšímu. Pro změnu jsem se rozhodla, když jsem u svého praktického lékaře viděla nápis morbidně obézní. Do této kategorie jsem nechtěla patřit,“ uvedla žena pro Boredpanda.

Chtěla být zdravá, žít déle, užívat si s dětmi a poznávat krásy světa. Došlo jí, kolik času ztratila, když seděla doma a přejídala se. Hned na začátku si ale ujasnila jednu důležitou věc. Tou bylo přijetí faktu, že hubnutí bude pozvolné, ale za to trvalé. Už nechtěla zkoušet zázračné diety, které by stejně nedokázala dodržet. Chtěla žít a to pro ni znamenalo i jíst. „Miluji jídlo, je to součást našich životů. A dnes už vím, že nemusíte hladovět, abyste byli hubení. Je to právě naopak,“ pokračovala.

Nejprve se přihlásila do hubnoucího programu Slimming World, kde se svěřila do rukou odborníků. Nechtěla nic podcenit a bylo pro ni důležité, aby její tělo mělo dostatek všech potřebných živin. To samé pro ni bylo zásadní, i co se pohybu týče. Chtěla být zpočátku pod dohledem odborníka, aby si sama cvičením nějak neublížila.

„Dlouho jsem věděla, že je má váha problém. Byla jsem si vědoma, že mi hrozí spousta velmi nepříjemných zdravotních problémů. Vždy jsem byla mezi přáteli ta největší a nebylo mi to příjemné. Chtěla jsem svůj život zlepšit,“ doplnila.

S hubnutím a cvičením začala v roce 2019. O pět let později ve dvaapadesáti letech konečně začala mít ráda připravování jídel doma. Vaří zdravě a bere si jídlo i na cesty, aby si nemusela kupovat nezdravé pokrmy. Zdravou stravu si zamilovala už i rodina. „Už se mi nestává, že bych byla hladová,“ dodala.