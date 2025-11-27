Rozhodující roli hrají životní zkušenosti
Fobie patří mezi úzkostné poruchy, kterou v České republice trpí každý pátý člověk. Nozofobie je doprovázená úzkostným strachem, který se může projevovat různými tělesnými potížemi a nadměrným zabýváním se svým fyzickým stavem.
Postižený člověk se neustále bojí, že se nakazí, nebo že má vážnou nemoc, i když k tomu nemá žádné objektivní důkazy. Často tráví hodiny hledáním příznaků na internetu a chodí na opakovaná vyšetření. Někteří se zase naopak lékařům úplně vyhýbají ze strachu, že by slyšeli špatnou zprávu. Na rozdíl od hypochondrie, kde se člověk domnívá, že už nemocný je, u nozofobie převládá děs z možnosti, že by nemoc mohl dostat.
Otázka zní, zda je větší péče a strach o vlastní zdraví jedinci vrozená, nebo může přijít po určitých životních zkušenostech. Podle psychologa a psychoterapeuta z Terapie.cz Pavla Pařízka jsou přítomné obě složky.
Strach z nemocí i o zdraví. Netýkají se tyto fobie i vás?
„Sklon k nadměrným obavám o zdraví má jak vrozené, tak získané komponenty. Temperamentní rysy jako neuroticismus či úzkostnost mají biologický základ nicméně rozhodující roli hrají životní zkušenosti. Vážná nemoc v rodině, ztráta blízkého člověka nebo vlastní zdravotní komplikace mohou spustit hypochondrické obavy i u dříve bezstarostných jedinců. U žen po porodu se například skutečně často objevuje zvýšená zdravotní úzkostnost,“ vysvětluje Pařízek.