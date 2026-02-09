Věděli jste, že diabetik, který měří glykémii 4× denně glukometrem, spotřebuje ročně přes 1 460 testovacích proužků? To znamená tisíce vpichů do prstu a hromadu jednorázového odpadu. Přitom každé měření zachytí jen momentální hodnotu. Systém kontinuálního monitoringu CareSens Air tento přístup zásadně mění.
Základem je malý senzor, který se jednorázově aplikuje na paži pomocí speciálního aplikátoru. Zavedení je rychlé a prakticky bezbolestné. Senzor kontinuálně měří hladinu glukózy v podkoží a data bezdrátově přenáší do mobilní aplikace.
Výhody:
- Životnost senzoru 15 dní: Méně výměn, více komfortu.
- Vodotěsnost IP48: Vhodný pro sprchování a plavání.
- Volitelná kalibrace glukometrem: Přizpůsobení potřebám pacienta.
- Ekonomická dostupnost: Roční pokrytí 390 dní (26 senzorů).
- Přesnost MARD 8,7: Přesné měření bez nutnosti řešit speciální distribuci.
- Výborná dostupnost v lékárnách
- Kontinuální monitoring glykémie 24 hodin denně
CareSens Air nabízí efektivnější řešení pro kontinuální monitoring glykémie. Nižší náklady na provoz senzoru a jeho dlouhou životnost. Během roku budete při jeho 15denní výdrži potřebovat jen 26 senzorů. Díky tomu je CareSens Air dostupný pro širší okruh uživatelů, kteří hledají spolehlivé řešení pro sledování hladiny glukózy. Požádejte svého diabetologa o předepsání nejmodernějšího přístroje na sledování vaší cukrovky.
Mobilní a PC aplikace
Aplikace CareSens Air zobrazuje aktuální glykémii v reálném čase spolu s trendem – zda hladina stoupá, klesá nebo zůstává stabilní. K dispozici jsou přehledné grafy a statistiky, které pomáhají rozpoznat vzorce chování glykémie během dne.
Důležitou funkcí jsou upozornění. Aplikace varuje před blížící se hypoglykémií nebo hyperglykémií, což dává čas reagovat dříve, než hodnoty dosáhnou kritické úrovně.
Sdílení dat s lékařem
CareSens Air umožňuje sdílení dat s diabetologem prostřednictvím webové platformy. Lékař sleduje vývoj glykémie na dálku a může upravit léčbu bez nutnosti osobní návštěvy. Tuto funkci oceňují zejména pacienti z menších měst nebo ti s omezenou mobilitou.
Systém se hodí pro aktivní lidi, které nemoc nemá omezovat v práci, sportu nebo cestování. Díky vodotěsnosti a diskrétnímu designu senzor nezasahuje do běžného života.
Jak CareSens Air získat
O senzor můžete požádat svého diabetologa. Ten posoudí, zda je kontinuální monitoring pro vás vhodný, a pomůže vám se zavedením i nastavením aplikace. Zároveň vám senzor předepíše.
Více najdete na www.caresensair.cz