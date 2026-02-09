Nový monitor glukózy: CareSens Air dává diabetikům svobodu

Komerční sdělení   4:00
Měření glykémie nemusí znamenat neustálé píchání do prstu a přerušování denních aktivit. Systém kontinuálního monitoringu CareSens Air nabízí moderní řešení, které kombinuje přesnost měření s maximálním komfortem. Stačí malý senzor na paži a mobilní aplikace ve vašem telefonu nebo PC.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

CGM Senzor CareSens Air: nový systém kontinuální monitorace glukózy s mobilní aplikací. | foto: caresensair.com

Věděli jste, že diabetik, který měří glykémii 4× denně glukometrem, spotřebuje ročně přes 1 460 testovacích proužků? To znamená tisíce vpichů do prstu a hromadu jednorázového odpadu. Přitom každé měření zachytí jen momentální hodnotu. Systém kontinuálního monitoringu CareSens Air tento přístup zásadně mění.

Základem je malý senzor, který se jednorázově aplikuje na paži pomocí speciálního aplikátoru. Zavedení je rychlé a prakticky bezbolestné. Senzor kontinuálně měří hladinu glukózy v podkoží a data bezdrátově přenáší do mobilní aplikace.

Výhody:

  • Životnost senzoru 15 dní: Méně výměn, více komfortu.
  • Vodotěsnost IP48: Vhodný pro sprchování a plavání.
  • Volitelná kalibrace glukometrem: Přizpůsobení potřebám pacienta.
  • Ekonomická dostupnost: Roční pokrytí 390 dní (26 senzorů).
  • Přesnost MARD 8,7: Přesné měření bez nutnosti řešit speciální distribuci.
  • Výborná dostupnost v lékárnách
  • Kontinuální monitoring glykémie 24 hodin denně

CareSens Air nabízí efektivnější řešení pro kontinuální monitoring glykémie. Nižší náklady na provoz senzoru a jeho dlouhou životnost. Během roku budete při jeho 15denní výdrži potřebovat jen 26 senzorů. Díky tomu je CareSens Air dostupný pro širší okruh uživatelů, kteří hledají spolehlivé řešení pro sledování hladiny glukózy. Požádejte svého diabetologa o předepsání nejmodernějšího přístroje na sledování vaší cukrovky.

CGM Senzor CareSens Air: nový systém kontinuální monitorace glukózy s mobilní aplikací.

Mobilní a PC aplikace

Aplikace CareSens Air zobrazuje aktuální glykémii v reálném čase spolu s trendem – zda hladina stoupá, klesá nebo zůstává stabilní. K dispozici jsou přehledné grafy a statistiky, které pomáhají rozpoznat vzorce chování glykémie během dne.

Důležitou funkcí jsou upozornění. Aplikace varuje před blížící se hypoglykémií nebo hyperglykémií, což dává čas reagovat dříve, než hodnoty dosáhnou kritické úrovně.

CareSens Air: nový moderní systém monitorace glukózy od vašeho diabetologa

Sdílení dat s lékařem

CareSens Air umožňuje sdílení dat s diabetologem prostřednictvím webové platformy. Lékař sleduje vývoj glykémie na dálku a může upravit léčbu bez nutnosti osobní návštěvy. Tuto funkci oceňují zejména pacienti z menších měst nebo ti s omezenou mobilitou.

Systém se hodí pro aktivní lidi, které nemoc nemá omezovat v práci, sportu nebo cestování. Díky vodotěsnosti a diskrétnímu designu senzor nezasahuje do běžného života.

Jak CareSens Air získat

O senzor můžete požádat svého diabetologa. Ten posoudí, zda je kontinuální monitoring pro vás vhodný, a pomůže vám se zavedením i nastavením aplikace. Zároveň vám senzor předepíše.

Více najdete na www.caresensair.cz

CGM Senzor CareSens Air: nový systém kontinuální monitorace glukózy s mobilní...
Témata: glukóza

Nejčtenější

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa

Žena má obří poprsí, které je na jednu stranu lákadlem pro muže, ale noční...

Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...

Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními

Trapasy se nevyhýbají ani slavným hvězdnám.

Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...

Nový monitor glukózy: CareSens Air dává diabetikům svobodu

Komerční sdělení
CGM Senzor CareSens Air: nový systém kontinuální monitorace glukózy s mobilní...

Měření glykémie nemusí znamenat neustálé píchání do prstu a přerušování denních aktivit. Systém kontinuálního monitoringu CareSens Air nabízí moderní řešení, které kombinuje přesnost měření s...

9. února 2026

Krásná i v chladu a mrazech. Dejte pleti tu nejlepší péči

Ilustrační snímek

Nízké teploty, vítr a suchý vzduch představují pro tvář i make-up opravdovou výzvu. Zeptali jsme se, jaké textury volit a čemu se vyhnout, aby líčení zůstalo svěží po celý den. Odpovídá vizážistka...

9. února 2026

Pár kapek ničí sebevědomí i intimitu. Inkontinencí trpí až milion lidí

Ilustrační snímek

Porod, náročné těhotenství, opakované záněty, sedavé zaměstnání, obezita a ochabnutí svalů, stáří, stres... inkontinence je problémem řady žen, přitom se o něm téměř nemluví. Odborníci doporučují...

9. února 2026

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

9. února 2026

Co vám přinese nový týden? Horoskop od 9. února pro všechna znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. února 2026

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

9. února 2026

Příběh Honzy: Nevěra otce mi vzala iluze, nemůžu s ním ani mluvit

Ilustrační snímek

Myslel jsem si, že vztah mých rodičů je naprosto v pohodě. Sice už jsem pár let z domu, ale nic nenasvědčovalo opaku. Jenže se stala taková věc, že jsem otce načapal s milenkou a nedovedu se s tím...

9. února 2026

Věk úzkosti. Jak nás mění nejistota i proč má vliv na sex. Deprese má evoluční důvod

Premium
Úzkost zvyšuje i dlouhodobý nedostatek peněz a tíseň z nepředpokládaných...

Strach z neznámého či nepředvídatelného je ze všech strachů ten největší. Říkáme mu nejistota. Nemáme-li nad událostmi kontrolu, nemůžeme-li je ovlivnit, nevíme-li, co přijde a na co se připravit,...

8. února 2026

Falešné, přesto slavné: AI siamská dvojčata září na Instagramu

„Ženy“ jsou na Instagramu za hvězdy.

Říkají si Valeria a Camila, mají být z Miami a jsou siamská dvojčata. Nejsou to ovšem reálné ženy. Vytvořila je umělá inteligence a je až neskutečné, jak rychle se staly populárními. Postují...

8. února 2026  10:58

Imunitu podpoříte nejen vitaminy. Zkuste taky spát a odpočívat

ilustrační snímek

V zimě na vás číhá nejen spousta bacilů, svou daň si vybírají i krátké chladné dny bez dostatku slunce. Výsledkem je, že se cítíte často unavení, malátní, nic se vám nechce… Co s tím?

8. února 2026

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

8. února 2026

Správná péče v šestinedělí: proč nespěchat a dát tělu čas

Ilustrační snímek

Šestinedělí není vhodnou dobou na lámání rekordů. S mateřskou rolí je potřeba se sžít pomalu, krok za krokem, a dopřát si prostor k tomu, aby se žena v „novém“ těle i životní roli cítila dobře a byla...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.