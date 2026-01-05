Novoroční předsevzetí bez výmluv: Jak si cestu za zdravějším já skutečně usnadnit

Začátek roku svádí k velkým plánům. Více pohybu, lepší kondice, zdravější strava. Nadšení často vydrží jen pár týdnů. Rozdíl mezi přáním a realitou přitom nebývá ve vůli, ale v tom, zda máme po ruce správné nástroje. Když si cestu k cíli usnadníte, je mnohem větší šance, že u něj také vydržíte.
Chlad probudí tělo i hlavu. Zimní běh je výzva, která posiluje víc než jen kondici | foto: T.S.BOHEMIA

Novoroční předsevzetí mají každý rok podobný scénář. V lednu jsme plní elánu, v únoru hledáme výmluvy a na jaře si říkáme, že to zkusíme „příště“. Nejčastější cíle se přitom nemění – více pohybu, lepší fyzička a rozumnější jídelníček. Klíčem k úspěchu není extrémní změna, ale dlouhodobě udržitelný režim. A právě s tím může pomoci vhodné vybavení.

Jenže jaké pomocníky zvolit? Ideálně takové, které budete mít na očích, takže si svá předsevzetí budete stále připomínat a budete mít chuť je plnit. Ano, jde tak trochu o přechytračení sebe sama, ale na tom není nic špatného. Vždyť se přece známe – když bude chybět okamžitá motivace, budeme se přesvědčovat mnohem hůř.

Pohyb venku jako přirozený začátek

Jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak se začít hýbat, je cyklistika. Nevyžaduje složitou přípravu, dostane vás na čerstvý vzduch a tempo můžete přizpůsobit své aktuální kondici. Pravidelná jízda na kole pomáhá zlepšit fyzickou kondici, podpořit hubnutí a zároveň působí pozitivně na psychiku. Právě proto patří k nejčastějším volbám novoročních předsevzetí – není extrémní, ale dlouhodobě udržitelná.

V nabídce T.S.BOHEMIA najdete široký výběr jízdních kol – od klasických modelů pro rekreační ježdění až po moderní konstrukce pro náročnější cyklisty. Stále větší oblibě se těší také elektrokola, která nejsou zkratkou ani podváděním, ale praktickým pomocníkem. Elektrický pohon pomáhá zvládnout kopce, ale taky delší trasy nebo návrat ke sportu po delší pauze. Díky tomu je cyklistika dostupná i lidem, kteří by si na klasické kolo netroufli. Začátek roku navíc často přeje výhodnějším nákupům a v nabídce T.S.BOHEMIA se objevují akční ceny, které rozhodování výrazně usnadní.

Nový rok, nové kilometry. Jízdní kola MMR jsou spolehlivým parťákem pro rekreační vyjížďky i pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu

K pohodě na kole patří i správné doplňky. Přilba, brýle nebo funkční oblečení nejsou jen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti. Právě drobnosti přitom často rozhodují o tom, zda se na kolo budete těšit, nebo ho po pár jízdách odstavíte do kouta.

Když počasí nepřeje

Jsou dny, kdy se ven prostě nechce. Déšť, mráz nebo nedostatek času dokážou narušit i to nejlepší odhodlání. Právě tehdy přichází na řadu domácí cvičení. Nemusíte mít vlastní posilovnu ani hodiny volného času. Stačí pár chytrých pomůcek, které máte stále po ruce – třeba jednoduchá hrazda do dveří, činky či balanční podložka. Základní fitness vybavení umožní protáhnout tělo, posílit svaly a udržet pravidelnost i v období, kdy jsou venkovní aktivity méně lákavé. Právě dostupnost je přitom klíčová – když není nutné nikam jezdit ani nic složitě chystat, výmluv rychle ubývá.

Velkým pomocníkem jsou také chytré hodinky a fitness náramky. Sledují kroky, tep, spánek i spálené kalorie a dávají přehled o tom, co pro sebe skutečně děláte. Nejde o kontrolu, ale o zpětnou vazbu – vidíte, že i krátký trénink nebo svižná chůze mají smysl. Právě data a jednoduché statistiky dokážou fungovat jako silná motivace – vidíte výsledky a to vás nutí pokračovat. V nabídce T.S.BOHEMIA najdete jak dostupné fitness náramky pro základní přehled, tak chytré hodinky, které zvládnou sport, běžný den i propojení s telefonem – klidně bez nutnosti mít mobil neustále u sebe.

Novoroční předsevzetí se neplní jen v posilovně. Někdy stačí pár minut doma. Stačí to správné vybavení

Součástí aktivního životního stylu může být i sportovní výživa. Ne jako zázračné řešení, ale coby doplněk, který pomůže tělu regenerovat a zvládnout vyšší zátěž. Protein po cvičení nebo podpora spalování můžou být přesně tím detailem, který rozhodne o tom, zda u svého předsevzetí vydržíte déle než pár týdnů.

Zdravé vaření bez zbytečné dřiny

Sportovní aktivity jsou fajn, ale když si po nich dáte těžkou smetanovou omáčku se šesti nebo talíř smažených pochutin, velkou část námahy rázem hodíte do koše. Zdravější strava je základem většiny předsevzetí, jenže právě u vaření často narazíme na nedostatek času nebo energie. Málokdo má chuť stát po práci hodinu u plotny, i když ví, že by měl jíst lépe.

Dobrá zpráva je, že to dnes jde i jednoduše. Moderní kuchyňské spotřebiče dokážou přípravu výrazně zjednodušit a zmírnit stres, který ji může doprovázet. Třeba rýžovar – vsypete do něj rýži, přidáte vodu, zapnete a o víc se nestaráte. Horkovzdušné fritézy zase umožní připravit křupavá jídla bez oleje, takže si pochutnáte, aniž byste měli pocit, že kazíte celé své snažení.

Zdravější jídlo nemusí znamenat víc práce. Když máte po ruce správné pomocníky, jde to i ve všední den

Domácí pekárny zvládnou chléb bez zbytečných přísad, multifunkční hrnce uvaří celé jídlo „na jeden klik“ a odšťavňovače nebo mixéry pomohou dostat do jídelníčku víc ovoce a zeleniny bez složité přípravy. Všechny tyto pomocníky najdete v nabídce T.S.BOHEMIA a jejich hlavní výhodou je jednoduchost – zdravější jídlo bez toho, že by vám sebralo volný večer.

Snadnější cesta k cíli

Novoroční předsevzetí nemusí skončit jako každoroční seznam přání. Když si cestu k cíli zjednodušíte a obklopíte se správnými pomocníky, je mnohem snazší vydržet. Ať už chcete víc sportovat, sledovat svůj pokrok, nebo jíst lépe, inspiraci najdete v nabídce T.S.BOHEMIA. Někdy totiž stačí málo, aby se dobrý úmysl změnil ve zvyk.

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Kráska zmizela, pak ji rodina našla v hrozném stavu v nemocnici

Modelka má za sebou zážitek, který by nikomu nepřála.

Třiatřicetiletá modelka Anželika Tartanová má za sebou zážitek, který pro ni byl zřejmě natolik traumatizující, že si přesně nepamatuje, co se jí stalo. Zraněnou ji rodina našla v nemocnici po...

Šokující odhalení slavných, které si nechávali pro sebe

Tito slavní umí opravdu šokovat.

Na světě existuje jen málo lidí, kteří nemají žádná tajemství a nic neskrývají. Výjimkou nejsou ani slavné hvězdy, které mnohdy mají tajnosti, které by jim mohly zničit kariéru. Podívejte se do naší...

Novoroční přání 2026: SMS a originální texty k novému roku

Nenechte si ujít akci s názvem Rodinný silvestr v Zámeckém parku, který se koná...

Chystáte se rozesílat novoroční přání? Ať už se rozhodnete pro pohlednici jako za starých časů, hromadnou SMS nebo vřelou zprávu přes sociální sítě, máme pro vás inspiraci v podobě 31 krátkých textů.

Podívejte se, v čem se známé krásky prohánějí na svahu

Co nosí slavné krásky na svahu?

Upnuté lyžařské kalhoty a módní bundy v kombinaci s těmi nejluxusnějšími doplňky. Tak vypadají outfity slavných žen na svahu. Podívejte se do naší galerie, co u známých krásek na sněhu letí ve...

Sebeláskou ke štěstí. Buďte hodní na sebe a život bude na vás

Ilustrační snímek

Kdo má rád sám sebe, toho má rád život. Sebeláska otevírá mnohé dveře k tomu, abyste byli šťastní. A ten pocit můžete cíleně posilovat. Poradíme, jak na to.

Zaujměte v záři reflektorů. Party móda, ve které nezapadnete

Flitrový top je nejjednodušší litrový způsob, jak se proměnit v dítě mejdanů....

Čas večírků nekončí a s ním i události, které si žádají speciální a nevšední outfity. Pořiďte si kousky, ve kterých budete hvězdou večera a nikdo vás nepřehlédne.

Příběh Petry: Přítel mě kontroluje a sleduje každý krok. Je mi to nepříjemné

Ilustrační snímek

S přítelem tvoříme pár už skoro osm let. Po nějakém čase, kdy jsme bydleli každý zvlášť, jsme se před dvěma lety sestěhovali do společného bytu. Děti nemáme a ani je zatím neplánujeme, žijeme hodně...

Týdenní horoskop od 5. ledna. Prostor pro změny i osobní rovnováhu

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

Podivné přísady v potravinách. Které jsou v pořádku a které ne

ilustrační snímek

Agar, xanthan nebo kukuřičný sirup. Slova, která se na obalech průmyslově zpracovaných potravin objevují tak často, že je možná už ani nevnímáme. Které přísady jsou bezpečné, které jsou zdravé a na...

Když nasloucháte, nemusíte emočně tolik investovat, říká kadeřnice celebrit Hašková

Blanka Hašková

Je mistryní účesů, do její klientely patří řada celebrit. Osobní ztráty donutily Blanku Haškovou zastavit se a položit si otázky, kterým se většina z nás vyhýbá. Z úspěšné kadeřnice se stala...

Špenátové karbanátky s květákem a slaninou

Špenátové karbanátky s květákem a slaninou
Lehký a snadno stravitelný pokrm, který vás svojí chytí velmi zaujme.

Zkracování spánku je zákeřné, následky přicházejí pomalu, varuje psychiatr a DJ

„Kolikrát člověka víc omezí psychický problém než třeba zlomená noha,“ říká...

František Šalanda přes den pracuje jako psychiatr, v noci hraje jako DJ a na saxofon. Jak to vše stíhá? Kdy spí? A co radí na potíže se spánkem? „Spánek, pohyb, strava a vztahy dělají často víc než...

Po faceliftu čekala žena dokonalost, dočkala se jizev a znetvoření

Chantel se cítí dobře, když se víc nalíčí a zakryje všechny jizvy a...

Osmačtyřicetiletá Angela Patersonová z USA letěla až do Litvy, aby si dopřála facelift, který jí měl na pár dalších let zajistit mladistvější vzhled. Výsledek ovšem nebyl zdaleka tak ohromující, jak...

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Chůze pro štěstí a hlavně pro zdraví. Známe důvody, proč víc chodit

ilustrační snímek

Pokud se ráno vydáte do práce pěšky nebo pojedete na kole místo autem, je to už poloviční úspěch. Den tak začnete zdravě, ale i s dávkou dobré nálady. Kolik kroků denně vám prospěje?

Čarovná léčitelka hudba. Utiší bolest, sníží tlak

Potřebujete zvednout náladu? Vyladit emoce vám pomůže vaše oblíbená hudba.

Milujete adventní koncerty? Nádherné tóny linoucí se chrámovou klenbou, které povznášejí na těle i na duchu? Není divu. Hudba otevírá naše srdce a má schopnost uzdravovat. Kterou poslouchat?

