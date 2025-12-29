Preventivní prohlídky u praktického lékaře by měl každý dospělý člověk absolvovat každé dva roky. Ženy by navíc měly jednou ročně absolvovat prevenci na gynekologii. Toto základní pravidlo se nemění. Co se ale od 1. ledna 2026 změní, je obsah těchto prohlídek. Počítejte s tím, že s rostoucím věkem toho budete muset absolvovat víc. Nejvíc novinek začíná po 45. roce.
|Zelený zákal
|Po 45. roce života máte nárok na komplexní oční vyšetření, a to až do 61 let jednou za 4 roky. Oftalmolog by měl provést screening zeleného zákalu (glaukomu) a další vyšetření.
|Rakovina střeva a konečníku
|Hranice pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku se nově posouvá z 50 na 45 let.
EKG a cholesterol po čtyřicítce
Od 40 let bude součástí preventivní prohlídky EKG. Ne ale při každé prohlídce, ale jen při každé druhé, tedy jednou za dva roky. U pacientů, které lékař například na základě rodinné anamnézy vyhodnotí jako rizikové, se EKG bude provádět už od 30 let a po čtyřicítce se interval zkrátí na polovinu, tedy na dva roky.
Od čtyřicítky vás čeká také častější lipidogram, tedy vyšetření hodnot různých typů tuků. Provádí se z krve a mezi lidmi je znám jako vyšetření cholesterolu. Lidé starší 40 let ho budou podstupovat jednou za dva roky. (V mladším věku se provádí také, ale v pětiletých nebo čtyřletých intervalech.)
|
Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma
Vyšetření v 45 letech
Další významný věkový předěl z hlediska preventivních prohlídek je 45. rok života.
- Screening rakoviny prostaty: Mužům by měl praktik nabídnout vyšetření PSA. Jde o marker indikující riziko rakoviny prostaty a zjišťuje se z krve. V případě zvýšené hodnoty pak praktický lékař odesílá pacienta na urologii.
- Mamograf: 45leté ženy čeká žádanka na mamograf – může ji vystavit praktický lékař nebo gynekolog.
- Lidský papilomavirus: Preventivní prohlídka na gynekologii ve 45 letech věku obsahuje navíc vyšetření na HPV, tedy lidský papilomavirus. Jde o vysoce nakažlivý a v lidské populaci rozšířený virus, jehož varianty mohou způsobovat problémy od bradavic až po změny sliznic a nádory. Nově se vyšetřuje také v 35 letech a poté v 55 letech.
- Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku: Provádí se také ve 45 letech, a to podle rozhodnutí lékaře. „Screeningové vyšetření probíhá buď testem na okultní krvácení do stolice, nebo kolonoskopicky, podle věku a individuálního doporučení praktického lékaře,“ sdělil na dotaz redakce mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Dodejme ještě, že ženy na toto vyšetření může odeslat buď praktik nebo gynekolog.
- Prevence zeleného zákalu: Po 45. roce života máte nárok také na komplexní oční vyšetření, a to až do 61 let jednou za 4 roky. Oftalmolog by měl provést screening zeleného zákalu (glaukomu) a další vyšetření.
|
Preventivní prohlídky u žen v roce 2026. Co se mění a co je nově zdarma?
Vyšetření po padesátce
V pozdějším věku vás čekají další vyšetření, která závisí i na vašem životním stylu a zdravotních rizicích.
- Pro silné kuřáky je to CT vyšetření plic po 54. roce věku.
- Od 60 let se každý člověk dočká na preventivní prohlídce u praktika také řízeného rozhovoru, který má odhalit případnou počínající demenci.
- V 65 letech se pak zjišťuje hustota kostí a také stav ledvin.
- A v 70 letech je součástí preventivní prohlídky u praktického doktora takzvané geriatrické zhodnocení. Při něm lékař zjišťuje, jak jste na tom s rovnováhou, orientací, pohybem a schopností se o sebe sami postarat.
Novinky v preventivní péči
Všechny změny od roku 2026 mají za cíl podchytit co nejdřív závažná onemocnění. Některá vyšetření, třeba na kolorektální karcinom, se dříve dělala až od 50 let, hranice se ale posunula dolů. „V posledních letech totiž narůstá výskyt onemocnění u osob ve věku 45–49 let, zatímco u starších pacientů nad 75 let přínos programu klesá. Úprava tak přibližuje český screening evropským doporučením a mezinárodním trendům,“ vysvětlil Jakob a doporučil lidem nad 45 let hledat informace na stránkách kolorektum.cz.
Praktičtí lékaři jsou důležitým článkem v prevenci, je ale potřeba, aby k nim na preventivní kontroly chodili i ti lidé, kteří nepociťují žádný zdravotní problém. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky chodí na preventivní kontroly pouze 60 procent dospělých. „Cílem je prodloužit délku života ve zdraví. Proti skandinávským zemím zaostáváme o deset let,“ dodal Šonka.