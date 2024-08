Zdraví začíná od nohou. Zkuste speciální cvičení i chůzi naboso

Deformity chodidel se následně promítají do nastavení našich kotníků, kolen nebo kyčlí a tyto problémy se poté mohou dále řetězit. Na to ovšem většina z nás nemyslí. Což je skutečně velká škoda.

Určitě jste už slyšeli také o tom, že na chodidlech se nacházejí reflexní body, které jsou pomyslnými energetickými drahami spojeny s konkrétními orgány v těle. Pokud se v některém z orgánů objeví dysfunkce, reflexní ploška okamžitě zareaguje zvýšenou citlivostí (bolestí při zmáčknutí). Naše chodidla toho v sobě zkrátka ukrývají víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Ostruha, vbočený palec i plochá noha

Podle statistik průměrný Čech 8,5 hodiny denně prosedí, ale neaktivní chodidlo neodpočívá, jen přestává pracovat. Chybí-li nám rychlá chůze se zapojením celého těla a přidá-li se nějaké to kilo navíc, vše se na našich chodidlech projeví.

„Klenba se začne bortit, chodidla se oploští, případně se přidají problémy s vbočeným palcem, příliš vysokým nártem, patní ostruhou..., následně se špatně nastaveným kotníkem atd. A náhle se ocitáme v začarovaném kruhu bolestí vznikajících ze špatné, nebo zcela chybějící péče o naše chodidla,“ vysvětluje Zuzana Rybářová, pohybová specialistka z pražského Studia Maiselovka, a přidává pět cviků pro zdravá chodidla.

1. Pomoc pro palec

Postavte se tak, aby chodidla spočívala pod kyčlemi. Váhu soustřeďte na celou patu, palcový a malíkový kloub. Mezi palec a ukazováček si dejte malý míček tak, aby se prsty oddálily a palec směřoval rovně a dopředu. Variantou je také dát si kolem palců gumičku, chodidla oddálit od sebe a palce tak hezky dorovnat.

2. Ozdravný vějíř

Začněte opět ze základního nastavení chodidla – soustřeďte se na tříbodovou oporu na patě, palcovém a malíkovém kloubu. Zvedněte všechny prsty, váhu dejte na patu a chodidlo pokládejte na zem od jeho vnější strany, přes malíkovou hranu k palci. Prsty rozprostírejte pomalu a pečlivě jako do vějíře. Každý položte zvlášť, hezky od sebe. A vše zopakujte.

3. Ploska v ráji

Máte doma koště? Odšroubujte jeho násadu, vložte si ji pod chodidlo a postupně s ní pěkně promasírujte celou plosku. Uvidíte, jak báječný je to pocit.

4. Chodidlo ve fitku

Položte si ručník nebo jakoukoli látku pod plosku a stahujte ji nejprve prsty k sobě, jako byste si ji „nahrabávali“, a pak ji zase dávejte prsty co nejdále od sebe.

5. Sám sobě masérem

Vezměte si míček a dopřejte si automasáž. Můžete použít tenisák, ale mnohem lepší je gumový míček určený na trigger pointy (spoušťové body) nebo tzv. ježek. Chodidla umístěte na zem pod kyčle (ty jsou stabilní, „nevykyčlujte se“ na stranu), pod jedno si dejte míček a můžete:

a) „šlapat zelí“, b) projíždět míčkem celou plosku od každého prstu až po patu a nakonec se soustředit na vnitřní stranu klenby, c) dát si míček pod klouby prstů, pata přitom spočívá na zemi a prsty jako by objímáte míček – nahoře je hezky roztáhněte od sebe a pak je zasuňte pod míček, d) dát si míček pod patu, zbytek chodidla nechat na zemi a patou v rytmu zatlačit do míčku a zase ji zvednout do vzduchu nad něj.