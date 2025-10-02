Kolik procent z neplodných párů, které se na vás obrátí, potřebuje využít dárcovská vajíčka nebo spermie?
Přesná čísla vám neřeknu. Ale poté, co byla do praxe zavedena metoda ICSI – tedy introcytoplazmatická injekce spermie do vajíčka čili jiný způsob mimoděložního oplodnění v laboratoři (oproti klasickému „ve zkumavce“, odborně IVF, tedy in vitro fertilizace, pozn. red.) –, nároky na darované spermie se výrazně snížily. Jednu dobu se v nadsázce říkalo, že „neplodný muž neexistuje“, protože díky této metodě už řada párů, které by se dříve bez dárce spermatu neobešly, ho už dnes nepotřebuje. Naopak poptávka po darovaných vajíčkách roste.
V zemích, kde nejsou dárci anonymní, nefunguje reprodukční program tak dobře a úspěšně jako tam, kde se o nich citlivá data nezveřejňují.