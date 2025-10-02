Neumíme ošetřit, aby dítě ze zkumavky nedostalo geny psychopata, říká lékařka

Díky asistované reprodukci se už v Česku narodí každé desáté dítě. Podle lékařů je hlavní příčinou takového vývoje věk žen, jež mateřství odkládají na později. Na dobu, kdy kvalita jejich vajíček spolu s šancí na přirozené početí rapidně klesá. „Reprodukční chování lidstva se zásadním způsobem mění,“ říká MUDr. Nicole Maradešićová, MHA, specialistka na reprodukční medicínu a vedoucí lékařka klinik Pronatal. Na druhou stranu jsou ženy v optimálním věku, které by děti chtěly, ale nemají partnera. „Myslím si, že i těm bychom pomoci měli,“ říká. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Pavla Matějů
  20:00
Díky asistované reprodukci se už v Česku narodí každé desáté dítě. Podle lékařů je hlavní příčinou věk žen, jež mateřství odkládají na později. Na dobu, kdy kvalita jejich vajíček spolu s šancí na přirozené početí rapidně klesá. „Reprodukční chování lidstva se zásadním způsobem mění,“ říká Nicole Mardešićová, specialistka na reprodukční medicínu a vedoucí lékařka klinik Pronatal.

Kolik procent z neplodných párů, které se na vás obrátí, potřebuje využít dárcovská vajíčka nebo spermie?
Přesná čísla vám neřeknu. Ale poté, co byla do praxe zavedena metoda ICSI – tedy introcytoplazmatická injekce spermie do vajíčka čili jiný způsob mimoděložního oplodnění v laboratoři (oproti klasickému „ve zkumavce“, odborně IVF, tedy in vitro fertilizace, pozn. red.) –, nároky na darované spermie se výrazně snížily. Jednu dobu se v nadsázce říkalo, že „neplodný muž neexistuje“, protože díky této metodě už řada párů, které by se dříve bez dárce spermatu neobešly, ho už dnes nepotřebuje. Naopak poptávka po darovaných vajíčkách roste.

V zemích, kde nejsou dárci anonymní, nefunguje reprodukční program tak dobře a úspěšně jako tam, kde se o nich citlivá data nezveřejňují.

