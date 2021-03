Tereza přibrala u učení třicet kilo, nakonec je skoro všechna shodila

„Mám za posledních osm let asi jen deset svých fotek. Vadilo mi, že už jsem neoblékla svoje oblíbené oblečení, a když už se mi něco v obchodě líbilo, neměli mou velikost. To bylo děsně deprimující. K tomu jsem měla vysoký tlak a často mě bolela hlava a klouby, což mi přišlo v tak mladém věku strašně brzy,“ popsala, jak se ve svém těle cítila i to, jak ji inspirovala maminka.

„Moje mamka změnila stravování a hubnutí jí šlo skvěle, a tak jsem se to rozhodla to taky zkusit. Hned na začátku jsem se vzdala těžkých a tučných jídel, sladkostí a alkoholu. Novinkou se pro mě staly bezsacharidové těstoviny a taky fakt, že i zelenina se dá připravit chutně. Vlastně jsem najela na úplně jiný životní styl. Jím pravidelně pětkrát denně, každé tři hodiny, první jídlo dne si dávám do hodiny po probuzení. A svou úlohu v mém hubnutí má i pohyb,“ říká mladá žena, která jednou týdně chodila do posilovny a později přidala i tenisový trénink. Tenisu se ostatně věnovala už od dětství.

Za deset let 30 kilo nahoře

„Dělala jsem tenis závodně a doslova jsem jím žila, až do svých čtyřiadvaceti let. V době svých nejlepších sportovních výsledků, kdy jsem hrála první ligu, jsem si musela udržovat fyzickou kondici. Denně jsem běhala deset kilometrů a skákala přes švihadlo čtyři tisíce přeskoků. Milovala jsem ten pocit, když jsem při tropických teplotách hrála skoro čtyřhodinový zápas, a zatímco mé soupeřky už nemohly, já měla sílu na rozdávání. Kromě toho jsem lyžovala a hrála volejbal,“ vzpomíná Tereza, které to tehdy moc slušelo. Zlom nastal, když ve dvaceti nastoupila na právnickou fakultu v Olomouci.

„Na sport nebylo tolik času a moje hmotnost šla nahoru. Třeba při učení na státnice jsem přibrala neuvěřitelných deset kilo. No, a když jsem potom nastoupila do advokátní kanceláře, to jsem celý den proseděla na židli. Obědvala jsem v restauracích a často jsem tam vlastně i večeřela. Došlo to tak daleko, že jsem během celého dne nesnědla ani jediné zdravé jídlo! Do toho jsem pila sladké limonády, a tak není divu, že jsem za deset let přibrala 30 kilo,“ přiznává Tereza, které se nakonec podařilo shodit z rovného centu na 72 kilo, což je při její výšce úplně normální váha. A neznamená to, že by žila jako nějaký asketa. Jí zdravě, ale chutně!

„Miluju maso, hlavně plátek kuřecího na kapce oleje s bezsacharidovou rýží. A oblíbila jsem si i květák a brokolici. Dopustit nedám na obalovaný květák, který připravuju v páře, pak ho obalím v těstíčku z mandlové mouky a vajec a peču v troubě. A moc ráda mám proteinové tyčinky, nevěřila jsem, že by mě jedna jediná mohla zasytit, ale je to tak. Místo limonád piju vodu s citronem a v zimě čaj z čerstvé máty,“ sčítá oblíbená jídla a nápoje Tereza a svoje „nové štíhlé já“ vnímá s nadšením.

Je to dřina, ale stojí za to!

Mám teď daleko vyšší sebevědomí a klidně se na sebe už můžu podívat do zrcadla. Zatímco dřív jsem měla málo energie a celý den jsem byla vyčerpaná, teď jí mám na rozdávání. Díky zhubnutí nyní zase běhám, ale nejvíc mě baví hrát golf a s pěkným počasím se znovu vrátím na zelený trávník.“

A co vzkazuje těm, kteří chtějí nějaké to kilo shodit? „Chce to spoustu odpírání a tvrdé dřiny, ale jděte do toho! Odměna vás nemine. Budou vás chválit lidé v okolí a znovu se vejdete do svého oblíbeného oblečení, budete se i lépe pohybovat a celkově si budete připadat svěží. Ale hlavně budete mít ze sebe radost a začnete si víc věřit.“

Pár triků

Lehké těstoviny

Přílohy, které mají hodně kalorií a sacharidů, jsou při dietách často tabu. Řešením budou konjakové těstoviny, které vaši linii neohrozí.

Pokrmy s řepou

Zařaďte do stravy červenou řepu, v ní obsažený betain podpoří odbourávání tuků.