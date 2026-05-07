1. Dietní potraviny
Spousta potravin s označením „light“ nebo „nízkotučné“ se tváří zdravě, některé z nich dokonce slibují i štíhlou linii, aby nalákaly případné „dietářky“. Patříte k nim i vy? Pak vězte, že zdání někdy klame. Výrobky „light“ sice obsahují menší množství tuku, ale o to více v nich najdete různých „vylepšovačů“ chutí a vůní, sladidel a cukrů. Především průmyslově zpracované „light“ jogurty, sušenky či nápoje skrývají navíc i přidané látky proti plísním a bakteriím, jako je například benzoát sodný, které mají prodloužit jejich trvanlivost.
|
Pozor na dietní chyby. Bio ani light potraviny vám v hubnutí nepomůžou
Co dělat jinak: Řada zmíněných „light“ produktů nemá takovou výživovou hodnotu, jako kdybyste výrobek kupovali v přírodní (neupravené) verzi. Proto si třeba namísto „light“ ovocného jogurtu dopřejte řecký jogurt s čerstvým ovocem, který má více bílkovin a na delší čas vás zasytí. Dietní limonády nahraďte vodou s citronem a „light“ pomazánky vyměňte za avokádo nebo cizrnový hummus.