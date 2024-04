Opravit zraněnou míchu? Máme za sebou významný krok, říká neurovědkyně

Jak se vám podařilo vrátit potkanům s poraněnou míchou cit do zadních končetin?

Díky genové terapii, která nastartovala oživení a růst axonů (nervových vláken) kolem místa poranění. Při poranění míchy se přeruší jednak smyslová nervová vlákna, která vedou míchou signály z periferie do mozku, a jednak motorická vlákna, která vedou informaci obráceně, z mozku do periferie. Podařilo se nám smyslové neurony zregenerovat tím, že jsme do nich vložili geny potřebné pro růst axonů na delší vzdálenost. Axony dorostly k místu poranění, obrostly jej a pokračovaly dál. Princip spočívá v tom, že jsme do poraněných axonů dostali molekulu důležitou pro interakci nervových vláken s mezibuněčnou hmotou, která se nahromadí v okolí míšního poranění a vytvoří jizvu. Při poranění jizva vytvoří blok, který axon nemůže překonat. Nám se to ale díky genové terapii podařilo.

Píše mi spousta pacientů, že by se rádi zúčastnili nějaké studie, někteří mi posílají kompletní zdravotní dokumentaci. Ale k tomu já nikdy nedospěju, nejsem lékař.