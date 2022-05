Muži drbou stejně jako ženy, jen o něčem trošku jiném, říká doktor Koukolík

Po vaší loňské knize Bulšit, jež rozebírá zavádějící bezobsažnost dnešních mluvených projevů v nejrůznějších společenských oblastech, jste letos zašel ještě dál a vydal knihu Drby. Proč právě tohle téma?

Stačí pohlédnout na vlastní bydliště, ulici, domovy, do špitálu nebo kamkoliv jinam. Zjistil jsem, že jde skutečně o nejčastější lidskou činnost. Nemůžu to samozřejmě tvrdit s jistotou, protože do doby před půl milionem let se vrátit nejde, ale je velmi pravděpodobné, že tento způsob komunikace přispěl i ke vzniku a vývoji jazyka. Jsme sociální primáti, takže členové skupin spolu komunikují. Rozhlédnete-li se v zoologické zahradě, nebo máte-li příležitost, pak i přímo ve volné přírodě uvidíte „grooming“, tedy takzvané vybírání blech.

Děti do tří, čtyř, možná i pěti let by podle mého názoru a zkušeností na televizi neměly koukat vůbec, rozbíjí to pozornost. MUDr. František Koukolík, DrSc. neuropatolog