Neuropatie provází řadu onemocnění, od cukrovky přes infekce až po vzácné genetické mutace. Její výskyt roste s věkem, se stárnutím populace tak přibývá i nemocných s těmito potížemi. Nevyhýbá se však ani mladým: při nadměrném pití alkoholu, nevhodných dietách nebo v důsledku užívání některých rekreačních drog.
Neuropatie je onemocnění, které se dostalo do širokého povědomí Čechů kvůli potížím bývalého prezidenta republiky Miloše Zemana. Projevovala se u něj vratkou chůzí a zakopáváním. Je to totiž nemoc, při níž odumírají periferní nervová zakončení. Ta fungují jako jakési „kabely“, kterými tělo přenáší informace mezi mozkem a tkáněmi. Pokud jsou poškozená, „signál“ se ztrácí nebo zkresluje, informace se tedy nepřenášejí správně. Mozek dostává instrukce chybné či žádné. Dochází tak k poruše přenosu podnětů z kůže, kloubů nebo svalů, kde jsou uloženy receptory pro vnímání dotyku, tepla, bolesti, do míchy a mozku. Časnými příznaky bývají i poruchy citlivosti, vnímání tepla a chladu, mravenčení, brnění a také ztráta rovnováhy.
Jde o takzvanou centralizaci bolesti, což znamená, že mozek tuto informaci přijme za svou, a i když se později odstraní vyvolávající příčina, která bolest způsobuje, mozek ji nepřestává vnímat.