Bolest zad. Někdy vystřelující až do končetin. Mravenčení či brnění. Necitlivost v okolí kloubů. Nebo jiné trable s nimi spojené. Takové problémy postihnou čas od času téměř každého. Nemusí jít ale jen o přetížení zad či kloubů, často se jedná o neurologickou příčinu, kdy je na vině podrážděný nebo utlačený nerv. V takovém případě včasná diagnostika a vhodná léčba mohou zabránit následným komplikacím a trvalým obtížím. Nicméně existuje i spousta neurologických onemocnění, jež mají podobně bolestivé projevy, avšak u nichž farmakologická léčba selhává. „Často je pak jedinou možností zvýšit rehabilitací hybnost pacientů, podpořit jejich kondici a doufat, že to progresi takových nemocí sníží,“ říká MUDr. MARTINA KÖVÁRI (55), Ph.D., MHA, primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lubor Černohlávek
  20:00
Bolest zad, mravenčení či necitlivost v okolí kloubů postihnou čas od času téměř každého. Nemusí však jít o přetížení, často je na vině podrážděný nebo utlačený nerv. A existuje i spousta neurologických onemocnění, jež mají podobně bolestivé projevy, avšak u nichž selhává farmakologická léčba. Jaké jsou v takovém případě možnosti, popisuje Martina Kövári, primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Původně jste byla neuroložkou. Proč jste se postupně začala věnovat i rehabilitaci?
Vždy mě zajímaly mozek a postižení centrálního nervového systému. Proto jsem se už od studií specializovala na neuroimunologická onemocnění, jako je například roztroušená skleróza. Po medicíně jsem nastoupila na neurologické oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, kde jsem pro pacienty s tímto onemocněním vybudovala poradnu.

Lékaři Česka

Pak jsem přešla do Thomayerovy fakultní nemocnice v Krči. Na neurologické klinice jsem se kromě všeobecné neurologie zabývala i pacienty s roztroušenou sklerózou, kterým se tehdy věnovali především profesor Pavel Jedlička a profesorka Eva Havrdová. Po odchodu paní profesorky do VFN jsem se o pacienty s roztroušenou sklerózou starala převážně já, což byla velká profesní výzva.

Pocit nepohody pohybového aparátu narůstá i s blahobytem společnosti. Naopak při velké společenské stresové zátěži, například pandemii či válce, se počet těchto pacientů snižuje.

