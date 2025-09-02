Lze nástup demence oddálit okamžitou změnou životního stylu?
Ano, naštěstí dnes už víme, že 40 až 45 procent případů demence lze oddálit nebo jim dokonce předejít díky cíleným změnám. To je obrovská naděje. A právě proto jsem založil společnost Tolion Health, kde jsme vyvinuli mobilní aplikaci Tolion Brain Coach – digitálního průvodce, který pomocí umělé inteligence převádí nejnovější vědecká doporučení do jednoduchých kroků pro každodenní život.
Nerovný přístup znamená, že pacienti v USA či Japonsku už mají možnost využívat nové léky, zatímco v EU na ně mnozí stále čekají.