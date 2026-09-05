„Vše jsme nějakým způsobem podědili. Ale i když má lidské tělo řadu nedokonalostí, neustále se vyvíjí. Proto jsme v hierarchii živočišné říše nejvýše. Nebo si to aspoň myslíme,“ pronáší v úvodu lékař, emeritní proděkan 3. lékařské fakulty UK, bývalý přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie i spoluzakladatel a bývalý předseda České lékařské akademie Rokyta. A pouští se do vysvětlování, proč se nám zdají sny, proč máme bradu a zuby moudrosti, co způsobuje občasnou škytavku i k čemu nám slouží výhradně lidská specialita – obočí.
Pozoruhodné je, že ani vysoce lechtivý člověk sám sebe nemůže zlechtat. Proč tomu tak je, se neví.
Mozek provádí 98 % činností sám, nezávisle na naší vůli. Považujete ho za nejdokonalejší orgán v lidském těle?
Lidský mozek je sám o sobě velmi dokonalý orgán, i když asi nikdy úplně nepochopíme, co všechno a jak se v něm odehrává. Přece jenom obsahuje 86 až 100 miliard nervových buněk (neuronů, pozn. red.). Nyní se však objevila úplně nová teorie o jeho vývoji, k čemuž přispělo zapojení umělé inteligence. Podle ní má mozek několik vývojových období. První fáze je dětství, což představuje věk 0 až 9 let. V tomto období se například dítě, které žije v bilingvním prostředí, do 4 let věku perfektně naučí jazyk pouhým odposlechem. Potom už se cizí řeč musí učit. A období učení trvá až do devíti let. Mozek má přitom v této nejranější fázi vývoje jednu zvláštní vlastnost, že vytváří neskutečné množství spojů, které jsou až zbytečné, a potom musí dojít k jejich rušení.