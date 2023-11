Je tu dvakrát víc neurochirurgů, než kolik potřebujeme, říkají otec a syn Benešovi

Kdo z vás dvou má nabitější program a v čem se vaše práce liší?

V. B. mladší: V tuto chvíli já, táta je už pracující důchodce a zařizuje si to, jak chce. Na mně pořád leží péče o kliniku u nás v Motole. Rozdíl v naší práci je v tom, že já operuji i děti.

V. B. starší: Já jsem tady v Ústřední vojenské nemocnici sice denně, ale už si vybírám a dělám jen to, co mě baví. Ale jen dospělé pacienty.

Je jednodušší operovat děti?

V. B. ml.: Určitě. Děti lépe odpustí chybu a rozcvičí i to, co by dospělý nerozcvičil. I anatomicky je to úplně něco jiného. Chybí tam takové ty degenerativní „stařecké“ změny. Ty anatomické struktury jsou neposkvrněné. Ale zodpovědnost je zase vyšší.

V. B. st.: Já taky děti dělal vždycky rád. Ony se nejen lépe rozcvičí, ale na eventuální neurologický deficit se i lépe adaptují.