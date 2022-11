Říká se, že do hlavy a do melounu nevidíme…

Ano. To se říká. (smích) Ovšem lidský mozek strukturou připomíná spíš květák. Nebo vlašský ořech. Do něj taky nevidíme, ale když ho rozlouskneme, rozpůlená jádra vypadají jako mozkové hemisféry. Možná je to v přírodě nějaký setrvale se opakující model určité symetrie a struktury. Třeba některé korály se mozku vysloveně podobají.

Existuje gen, který je zodpovědný za to, jestli přežijete těžký úraz.