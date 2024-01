Nádory jsem vydloubl i prstem. Profesor Beneš o operaci mozku i konci civilizace

Máte za sebou téměř 9 000 operací. Nejdelší trvala 24 hodin. Která pro vás byla nejtěžší?

Uvědomil jsme si to až po dlouhé době. Bylo to někdy v roce 1992. Přišla mi pod ruku dvouletá holčička s aneuryzmatem vena magna Galeni – uprostřed mozku měla ohromné zkraty mezi tepnami a žílami ústícími do hlavní žíly – ta se pak roztáhla do toho aneuryzmatu. Bylo tam plno spojů do jemných žil, všechny byly nadmuté tepennou krví. A já jsem se do toho tehdy pustil, i když bylo na hraně, zda to operovat. V jednu chvíli to prasklo. Pak se naštěstí krvácení spontánně zastavilo, takže jsem mohl operaci dokončit. Ale bylo to fakt těžké.

Podle mě je to konec medicíny. Dělá to z ní záležitost dělníka od pásu. S tím přijde i ta mentalita a nezájem. Ale je to holt generační problém, kdy lidé dávají přednost věcem kolem. o protestech mladých lékařů kvůli přesčasům