Šest netypických odstínů moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže

Marcela Svobodová
  9:21
Věděli jste, že moč nemusí být pokaždé jen žlutá? Pokud se však zbarví do neobvyklých odstínů, je zapotřebí zbystřit. Některé netypické barvy uriny totiž mohou ukazovat na zdravotní potíže.
Část 1/6
Normální barva moči se pohybuje od světle žluté až po tmavě jantarovou...

Změny v barvě moči mohou prozradit co se děje ve vašem těle. Normální barva moči se pohybuje od světle žluté až po tmavě jantarovou a způsobuje ji barvivo urochrom. Různé odstíny žluté mohou jednoduše ukazovat, jak hydratované je vaše tělo v daném okamžiku.

Pokud urina začne vypadat opravdu divně, mohou být na vině další více či méně závažné faktory. Dobrou zprávou však je, že většina změn v barvě moči je neškodná a dočasná. Pojďme se podívat, co to může znamenat, když vaše moč nemá barvu limonády.

Močit do zásoby je normální. Ale nedělejte to moc často, radí odborníci

Oranžová

Stejně jako se vaše pokožka může zbarvit do oranžova, pokud budete jíst příliš mrkve, tak se může obarvit i vaše odpadní tekutina. Při nadměrné konzumaci této kořenové zeleniny do sebe dostanete extra velkou dávku oranžově zbarveného karotenu, který je pak vylučován v moči.

Pomerančovou barvu moči může způsobit i lék na infekci močového měchýře (pyridium) a lék na ředění krve (warfarin). Před užíváním těchto léků by vás měl lékař dopředu informovat o vedlejších účincích, takže by vás oranžový odstín neměl překvapit.

Šest věcí, které o vás prozradí vaše moč

Tmavě žlutou až oranžovou barvu může mít také příliš koncentrovaná moč (obsahuje hodně urochromu a málo vody). Urolog Koushik Shaw, zakladatel Austin Urology Institute v Texasu, radí zpozornět v případě neonově oranžové barvě moči. V tom případě se může jednat o problém s játry, zvláště pokud si povšimnete nažloutlého odstínu očního bělma.



