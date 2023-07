Zabíjí vás málo i hodně spánku. Na vině bývají poruchy dýchání, říká kardiolog

Při průměrné délce života prospíme bezmála 24 let. Za posledních sto let se přitom průměrná délka našeho spánku zkrátila denně o hodinu a půl. A bezmála pětina obyvatel Česka spí (podle průzkumu Paylab) méně než šest hodin, přičemž poruch spánku vinou stresu a vlny úzkosti dál přibývá. Spánek se ale zkracuje i přirozeně věkem. Důležitost spánku člověk objeví až v momentě, kdy se mu ho nedostává tolik, kolik by potřeboval. „Kvalita spánku má vliv téměř na všechna onemocnění,“ varuje prof. MUDr. ONDŘEJ LUDKA (48), Ph.D., přednosta Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, jenž je zároveň vedoucím Spánkového centra FN Brno. „My si to ani neuvědomujeme. Soustředíme se jen na aktivní část dne, kdy se o sebe snažíme starat a jíst zdravě, jenže spánek tvoří celou třetinu našeho života. Přitom problémům se spaním se téměř nevěnujeme.“ | foto: FN Brno