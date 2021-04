Aktivujte svůj bloudivý nerv. Zbavíte se nespavosti, pálení žáhy nebo deprese

Nejdelší nerv v našem organismu, který skutečně bloudí mnohými tkáněmi, to je nervus vagus. Vychází z prodloužené míchy, vede kolem krkavice, dostává se do mezihrudí k jícnu a průdušnici, přes bránici do břicha, a jeho větve se rozbíhají do všech vnitřních orgánů. Dodává nám vnitřní klid, zlepšuje trávení, uvolňuje svaly, zajišťuje hluboký spánek i jasnou hlavu. Zmírňuje bolest i deprese a zabraňuje vzniku migrény – když se vám podaří „navázat s ním přátelství“. Je až fascinující, čeho můžete šetrnou léčbou nervu vagu dosáhnout.