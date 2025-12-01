Když byla Tawny na vrcholu kariéry, pociťovala velký tlak okolí na absolutní dokonalost. Aby dál dostávala nabídky na role, vyžadovali po ní producenti, aby byla odrazem dokonalé hollywoodské krásy. A s tím bylo spojeno i větší poprsí. To však od přírody neměla, takže se nakonec rozhodla pro zvětšení prsou silikonovými implantáty. Výsledek ovšem nebyl zdaleka takový, jaký si představovala. A následně musela na operaci ještě pětkrát. Poslední zákrok si nakonec vyčítala, protože zůstala zohyzděná.
„Měla jsem problémy se sebevědomím. Dost se to ve mně pralo. Myslela jsem, si že pokud nebudu mít dostatečně velká ňadra, nikoho nebudu zajímat. Dostala jsem strach, že už nebudu mít role a najednou jsem sama sebe přesvědčila, že plastika je v mém případě jediným možným řešením. Kéž bych tehdy věděla, jak se budu cítit dnes,“ uvedla herečka v pořadu Botched. Právě tam se totiž dočkala díky lékařům z přední kliniky plastické chirurgie v Los Angeles konečně nápravy. Tehdy neměla absolutně tušení, že za pár let už nebude mezi námi.
I přes velké jizvy byla přesto spokojená, že si implantáty nechala vyjmout. Byla to její sedmá operace prsou. Tvar ňader nebyl přesně takový, jaký chtěla, ale raději se rozhodla žít bez implantátů a cítit se svobodně a pohodlně. Prsa jí totiž čím dál víc vadila v běžném životě a bylo jí nepříjemné, že si nemohla pohodlně lehnout na břicho. „Implantáty jsem pod sebou cítila. Nebylo to komfortní. Měla jsem pocit, že mě něco zbytečně tlačí. Vnímala jsem, že mám v těle cizí těleso. Jakmile se na to jednou soustředíte, pak na to myslíte neustále,“ podotkla tehdy.
Po páté plastice už nebyla spokojená. Nechala se tedy přesvědčit svým operatérem, že by měla zvolit o dvě čísla větší implantáty. Souhlasila, ale po operaci nebyla spokojená, protože si na větší ňadra nedokázala zvyknout. „Řekli mi, že není problém implantáty vyjmout a nahradit menšími. Tak jsem šla na šestou plastiku. A po ní se to všechno začalo extrémně zhoršovat. Implantát podkluzoval nejdřív na jedné straně a pak i na druhé a změnil se kompletně tvar poprsí. Vypadalo to hrozně,“ postěžovala si žena.
Po dvaceti letech se dočkala poprsí, které chtěla. Implantáty už neměla a nemohla si vynachválit, jak pohodlné to je. „Stálo to dost úsilí, bolesti a slz, ale jsem tam, kde jsem chtěla být,“ dodala v pořadu Botched. Zemřela o pouhé čtyři roky později v devětapadesáti letech na srdeční selhání.