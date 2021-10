Žena chtěla dokonalé tělo, doplatila na levného chirurga

Celý život poslouchala od známých na svou postavu nevhodné komentáře. Zraňovalo ji, že podle ostatních nebyla dostatečně ženská. Neměla kulaté křivky a to ji frustrovalo. Léta tedy dávala peníze stranou, aby si mohla splnit sen a podstoupit plastickou operaci.

Mexickou kliniku i doporučovaného chirurga našla přes internet a vydala se z Los Angeles splnit si svůj sen. Očekávaný wow efekt se ovšem nedostavil, protože chirurg ženě na těle způsobil během operace popáleniny třetího stupně. Tělo má dnes plné jizev a dobře se neujaly ani implantáty.

„Nečekala jsem, že se budu po operaci cítit ještě hůř. Srovnat se s tím bylo velmi náročné. Fyzicky jsem se vyléčila za pár měsíců, ačkoli je mé tělo zohyzděné. Psychická újma je ale mnohem větší a na duši se budu léčit ještě dlouho,“ řekla žena Daily Mailu.



Nyní shání lékaře, který by její tělo dal po zpackaném zákroku zase do pořádku. Už nyní ovšem ví, že to bude dlouhá cesta a její stav nespraví pouze jedna operace.

„Upřímně přiznávám, že nyní operace lituji. Měla jsem počkat a našetřit víc peněz na lepší kliniku. Měla jsem lépe hledat a svěřit se do rukou osvědčených lékařů,“ pokračovala zničená žena.



Doufá, že svým odstrašujícím příběhem odradí ženy od operací v cizí zemi na klinikách, které nejsou dostatečně prověřené a nemají nejlepší reference. „Kéž bych poslechla své kamarádky, které mi říkaly, že mám raději začít chodit do posilovny a mít se ráda taková, jaká jsem,“ dodala.