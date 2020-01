Ňadra jako po explozi. Ženě praskl implantát a musela znovu na operaci

Za operace utratila v přepočtu přes čtyři miliony korun. Bohužel se místo zkrášlení dočkala zohyzdění. Krystina měla pro plastické operace slabost vždy. Nechala si upravit i rty a okolí očí a nevyhýbala se ani liposukci a botoxovým injekcím.

V minulosti si nechala upravit dvorce tak, aby měly tvar srdce a podstoupila také bypass žaludku. V neposlední řadě má také plastiku vaginy.

Od mala se jí líbily ženy s vyvinutým poprsím a toužila po proporcích, které mají kreslené postavičky. Snila o postavě tvaru přesýpacích hodin a velkých rtech.

Kvůli tomu se stala kosmetičkou a kadeřnicí, založila rovněž svůj vlastní salon, kde může ženám plnit jejich přání ohledně krásy.

„Po páté operaci moje prsa vypadala, jako by se roztékala, bylo to hrozné,“ sdělila. Rozhodla se z Anglie vyrazit do Los Angeles za jedním z vyhlášených plastických chirurgů Terrym Dubrowem.

„Nikdy v životě jsem ještě neviděl nic tak strašného. Vypadalo to, jako kdyby v jejím ňadru explodovala bomba. Silikon byl všude. Měla velké štěstí, že nemá vážné následky,“ sdělil v pořadu Botched lékař Terry Dubrow, který jí ňadra opravoval.

Žena si prý není vědoma, jak se implantát mohl poškodit a sama byla v šoku z toho, v jakém byl před operací stavu. Nyní je Krystina se svým vzhledem spokojená a nadšený je i její manžel, který tvrdí, že krásnější ňadra nikdy neměla.