Klíště obecné se nejčastěji vyskytuje v listnatých a smíšených lesích, zejména na jejich okrajích zarostlých křovinami, vysokou trávou nebo bujnou vegetací. Najdete je však i v městských parcích nebo na zahradě. Pokud se chystáte na výlet do přírody, tady je sedm věcí, které byste si rozhodně neměli zapomenout přibalit nebo alespoň vzít na vědomí.

1 Dlouhé rukávy a nohavice

Zakrýt kůži oblečením je základ. Ideální je volnější triko nebo košile s dlouhým rukávem a kalhoty. U kalhot platí, že nohavice by měly být zastrčeny do ponožek či bot nebo zajištěny gumou přes botu. To všechno klíšťatům zkomplikuje přístup.

Náustky klíšťat používané k propíchnutí lidské kůže. Kromě notoricky známé boreliózy mohou klíšťata přenášet i tularémii či ehrlichiózu. Obě nemoci se léčí antibiotiky.

2 Světlé a hladké oblečení

Na světlém oblečení klíště lépe uvidíte, hladký materiál navíc ztěžuje jeho uchycení. Vyhněte se tmavému oblečení s vlasem, na kterém parazita snadno přehlédnete.

14. března 2019

3 Pevná obuv

Zapomeňte na sandály. Ideální je vysoká, kotníková obuv, která vás ochrání před klíšťaty ve vysoké trávě.

4 Co nesnášejí klíště? Repelent

Používejte repelenty určené přímo proti klíšťatům, ideálně s účinnou látkou DEET nebo permethrinem. Nanášejte je na spodní část oděvu, zejména na spodní část nohou, od kolen níže. Pokud je u přípravku uvedeno dávkování a doba účinku na komáry, je třeba počítat s tím, že pro klíšťata bude účinnost přibližně poloviční.

Repelent nanášejte hlavně na spodní část nohou, od kolen níže.

5 Vyhýbat se rizikovým místům

Pohybujte se hlavně po pevných cestách. Nelehejte si do trávy ani nesedejte do křovin, ani když používáte deku nebo podložku. Riziko je vyšší ve vlhké trávě, bylinné vegetaci a podél potoků. Pokud s sebou berete psa, raději ho mějte na vodítku a pravidelně kontrolujte, srst je pro klíště ideálním úkrytem.

Ve středomořských suchých oblastech se téměř nevyskytuje. Pozor si však na klíště skočec dejte v lesích a na vlhkých vřesovištích Evropy. Hostitelem těchto dospělých klíšťat je dobytek, koně, psi, ale i lidé. Právě u člověka může klíště způsobit přenos nemocí, jako je lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida.

6 Pravidelná kontrola těla

Ochrání vás před klíšťaty vitamin B? Teorie, že vitamíny skupiny B – hlavně B1 (thiamin) – odpuzují komáry a klíšťata, koluje už od 40. let. Moderní výzkumy však žádný prokazatelný repelentní účinek neprokázaly. Někteří lidé přesto uvádějí subjektivní zlepšení i menší projevy zarudnutí či svědění.To souvisí s tím, že vitamíny B přispívají k udržení normálního stavu pokožky. Vitamín B1 neuškodí, ale proti klíšťatům raději sáhněte po repelentu.

Už při pobytu v přírodě je dobré občas prohlédnout minimálně spodní část nohou a odstranit zachycená klíšťata.

Po návratu domů je důležité převléknout se a zkontrolovat pokožku. Klíšťata se často pohybují po těle několik hodin, než se přisají. Rádi se přisávají na teplá a vlhká místa, jako jsou podkolenní jamky, třísla, podpaží, za ušima a u dětí na hlavě mezi vlasy. Mohou se však přichytit kdekoliv na těle, včetně intimních míst.

Použijte zrcátko nebo poproste někoho o pomoc při prohlídce míst, na která si nevidíte. Včasné odstranění klíštěte je důležité pro snížení rizika přenosu infekce.

Obdobnou prohlídku je třeba provést i následující ráno, právě kvůli tomu, že se klíště může pohybovat i několik hodin po těle napadeného, než se přichytí.

7 Očkování

Do batohu si ho nepřibalíte, ale za zvážení rozhodně stojí. Při zrychleném schématu můžete mít dostatečnou ochranu před klíšťovou encefalitidou už po měsíci od první dávky.

Klíšťová encefalitida je závažné virové onemocnění, které se může přenést už dvě hodiny po přisátí infikovaného klíštěte. Česko dlouhodobě patří k evropským zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění, přesto je v ČR proočkovaná méně než čtvrtina obyvatel.

Jedním z prvních příznaků lymské boreliózy může být erythema migrans, červená skvrna s jasným ohraničením. Může mít i podobu terče s červeným středem.

