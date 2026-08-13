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Nemocné dítě daleko od domova. Kdo mu předepíše léky a kolik za ošetření dáte

Pavla Žáková
  4:00
S akutním zdravotním problémem můžete vzít dítě i k jinému lékaři, než kde je registrované.

S akutním zdravotním problémem můžete vzít dítě i k jinému lékaři, než kde je registrované. | foto: Depositphotos

Nemoci a úrazy u dětí nejsou nic příjemného ani pro rodiče. V době dovolených je navíc může zkomplikovat to, že lékař, u kterého jsou děti registrované, je daleko. Kam můžete přijít s nemocným dítětem, jaký lékař vás neodmítne a co když nemá smlouvu s vaší pojišťovnou?

S nemocí nebo úrazem na dovolené vždy na pohotovost? To je jeden z mýtů, které kolují mezi českou veřejností. Ve skutečnosti se v případě neodkladné péče mohou lidé obracet i na jiné lékaře a pojišťovna to proplatí. Jak přesně to funguje, který doktor musí nemocného ošetřit a co rozhoduje o tom, zda za to zaplatí pojišťovna nebo pacient?

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Vysoká horečka, bolest ucha, vyrážka, zažívací potíže nebo poranění při pádu z kola. Jakmile dítě onemocní daleko od domova, rodiče často řeší, zda musejí jet ke svému pediatrovi, nebo zda smějí zamířit do nejbližší ordinace. Druhá odpověď je správná, v akutním případě lze přijít k nejbližšímu praktickému lékaři pro děti a dorost, jak uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podobné pravidlo platí i pro dospělé, kteří se mohou obrátit na nejbližšího praktického lékaře pro dospělé.

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Budu u jiného doktora platit?

Ošetření u lékaře, kde člověk není registrovaný, je v mnoha případech zdarma, resp. hrazené ze zdravotního pojištění. Platí to vždy tam, když má lékař (praktik pro dospělé nebo pediatr) smlouvu s pojišťovnou pacienta. „Úhrada probíhá stejným způsobem jako zdravotní péče poskytnutá u registrujícího lékaře. Tento neregistrující lékař vykáže poskytnutou péči zdravotní pojišťovně jako tzv. nepravidelnou péči, tedy jednorázové ošetření dítěte, které u něj není registrováno,“ vysvětluje postup Plívová.

Jinak je tomu v případě, že doktor s příslušnou pojišťovnou smlouvu nemá. Pak si pacient musí hradit péči sám. Výjimkou je neodkladná zdravotní péče, kdy lékař nesmí pacienta odmítnout a musí ho ošetřit, aniž by po něm požadoval úhradu. „Tato povinnost vyplývá ze zákona o zdravotních službách. Poskytovatel zdravotních služeb bez smlouvy s pacientovou zdravotní pojišťovnou vykáže pojišťovně pouze poskytnutí neodkladné zdravotní péče jejímu pojištěnci,“ uvádí dále mluvčí pojišťovny.

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Co je neodkladná péče?

Neodkladnou zdravotní péči definuje zákon a patří do ní:

  • stavy ohrožení života nebo vážného ohrožení zdraví,
  • intenzivní či náhle vzniklá bolest,
  • náhlé změny chování, kdy člověk ohrožuje sám sebe nebo okolí.

Pro konkrétnější představu, o jaké stavy se jedná, uvádí VZP na svém webu , že jde úrazy, nově vzniklá akutní onemocnění, akutní zhoršení zdravotního stavu a také o neodkladný porod. Všechny tyto případy jsou tedy za pacienta hrazeny, a to bez ohledu na to, zda má poskytovatel smlouvu právě s tou vaší pojišťovnou nebo ne.

„Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím,“ doplňuje mluvčí VZP.

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Musím se přeregistrovat?

Registrovat se k jinému praktickému lékaři či pediatrovi je možné vždy po 3 měsících. Pro ošetření mimo bydliště, například na dovolené, to ale není vhodný postup. Potřebnou péči může poskytnout jiný doktor, který má smlouvu s příslušnou pojišťovnou, a pokud jde o stav vyžadující neodkladnou péči, pak ani smlouva s pojišťovnou není nutná.

Kdo může během dovolené předepsat léky?

K lékaři v místě dovolené by lidé měli chodit skutečně jen s akutními problémy, ne pro předpis léků, které berou pravidelně. Plívová doporučuje, aby si lidé pravidelné kontroly u lékaře a preventivní prohlídky plánovali u svého praktika v době, kdy k němu budou opravdu moci zajít, a při pobytu na dovolené si případně jen na dálku zažádali o vystavení elektronického receptu.

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