Řada nemocí, které se v dětství zvládnou v pohodě, mohou být ve starším věku velkým problémem. Typickým příkladem jsou plané neštovice. U dítěte trvají pár dní a zanechají jen dočasné pupínky, u dospělého však mohou vyvolat vysoké horečky, zánět plic nebo jater.
Po odeznění virus zůstává v těle a může se po letech znovu ozvat jako pásový opar. U starších lidí bývá velmi bolestivý a někdy přechází do dlouhodobých potíží, které ovlivňují spánek i psychiku. Komplikace se navíc častěji vracejí a zhoršují s každým dalším oslabením organismu.
U seniorů může bolest přetrvávat i měsíce po zahojení vyrážky a znatelně snižovat kvalitu života. Lékaři proto doporučují očkování nejen proti neštovicím, ale i proti pásovému oparu, který se v pokročilém věku objevuje častěji.
Problémy s imunitou
Ve vyšším věku se k oslabené imunitě přidává i ztráta síly a pružnosti kostí. Řídnutí kostí, tedy osteoporóza, probíhá často bez příznaků, dokud nedojde k pádu. Zatímco dítěti se zlomenina zahojí během několika týdnů, starší člověk se ze stejného úrazu zotavuje měsíce.
Zlomenina krčku stehenní kosti může navíc omezit pohyb a samostatnost, což s sebou nese další rizika – záněty plic, trombózu i psychickou skleslost.
Kosti jsou s přibývajícím věkem křehčí nejen kvůli úbytku vápníku, ale i kvůli menší fyzické aktivitě a hormonálním změnám. Významnou roli hraje také sluneční záření, které podporuje tvorbu vitaminu D, potřebného pro zdraví kostí. Pomáhá proto vápník, vitamin D, pohyb a prevence pádů doma i venku.
Dalšími nemocemi, které ve vyšším věku ohrožují víc, jsou chřipka a zápal plic. Zatímco u mladších znamenají několik dní klidu v posteli, u seniorů mohou vést k těžkým komplikacím nebo k selhání organismu. Stejně záludné bývají i záněty močových cest – u starších lidí se snadno rozšíří do ledvin a způsobí horečky i zmatenost.
K závažným onemocněním přibývajícím s věkem patří také cukrovka 2. typu, která poškozuje cévy, srdce i ledviny, zhoršuje hojení ran a zvyšuje riziko slepoty i amputací. Ve vyšším věku se častěji objevují i nádory, jejichž průběh bývá pomalejší, ale o to zrádnější, protože se dlouho neprojevují.
Očkování proti chřipce a pneumokokům, dostatek tekutin a včasná návštěva lékaře proto mohou zachránit víc, než si mnozí myslí.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.