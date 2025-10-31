Jak člověk stárne, jeho tělo už nefunguje tak spolehlivě jako dřív. Zpomaluje se metabolismus, kosti řídnou, paměť slábne a srdce i cévy jsou náchylnější k potížím. Mnozí lidé si proto třeba už po padesátce začnou více všímat problémů, které v mládí neznali – bolesti kloubů, zhoršeného zraku nebo zapomínání.
Tyto změny jsou přirozené, ale není nutné je brát jako nevyhnutelné. Prevence v podobě zdravého životního stylu a pravidelné kontroly u lékaře mohou řadu potíží oddálit, zmírnit jejich následky nebo zpomalit průběh onemocnění.
Alzheimerova choroba
Jedna z nejčastějších demencí, při které dochází k postupnému úbytku paměti a dalších mozkových funkcí.
Přímá prevence neexistuje, pomoci může aktivní život, cvičení mozku, pohyb a zdravá strava. Nové výzkumy hovoří o snížení rizika onemocnění díky stravě bohaté na bílkoviny.
|
Vše, co byste měli vědět o Alzheimerově chorobě. Devět otázek a odpovědí
Parkinsonova choroba
Projevuje se třesem, ztuhlostí a zpomalenými pohyby. Riziko roste s věkem. Nemoci se nedá zcela předejít, ale zdravý životní styl a včasná léčba zpomalují zhoršování.