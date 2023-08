Jak dobře znáte nemoci kůže? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Vyladěno na talíři od vydavatelství Esence probíhá od středy 30. srpna do středy 6. září do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve středu 6. září ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha Vyladěno na talíři

Po velkém úspěchu své kuchařské prvotiny Štěstí na talíři přichází známá nutriční koučka Lada Nosková s další várkou vyladěných receptů, určených všem, kdo chtějí jíst zdravě a zaručeně zhubnout.

Osm kilo dole za deset týdnů! Bez hladovění, bez stresu, bez předsevzetí, které stejně nedodržíte. S klidným svědomím si tak můžete dopřát ovocné knedlíky, knedlo vepřo zelo a čokoládový dort.

Najdete zde i inspiraci na superrychlé recepty, když právě nestíháte, či tipy na krabičky nejen do práce a na výlety. Prostě ideální pomocník na vaší cestě k vyladěnému životu i stravě.

