Tři nemoci, které mohou narušit intimní život. Mluvte o nich s partnerem

Za vášnivé noci člověk asi jen tak nepřemýšlí o tom, co všechno by si měl chránit a jaká choroba na něj možná číhá pod peřinou. A to je na jednu stranu dobře – proč si kazit takovou chvilku? Ale v hlavě byste informace o podobných nebezpečích měli mít. A hlavně se ve chvíli, kdy nastanou, nesmíte o nich bát mluvit. A to především se svým partnerem.



Jejich zapírání může vést k horšímu prožitku erotiky a tím pádem jejímu odmítání. A váš drahý nebude tušit, co se děje. První vysvětlení, které většinu lidí napadne, je – má někoho jiného, už mě nechce. A mnohem závažnější problém je na světě. „Je důležité o svých obtížích mluvit nahlas a nazývat je správnými jmény,“ říká docentka klinické psychologie Laura Janáčková.

Jaké tři základní nemoci tedy hrozí a jak se k nim postavit?