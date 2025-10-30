Po treku přestal Matěj cítit nohu. Vyšetření odhalilo roztroušenou sklerózu

Jasně že přijde šok, když uslyšíte diagnózu roztroušená skleróza, navíc v mladém věku. Ale život jde dál, takže člověku nezbývá, než se s ní naučit žít. Čtenář Matěj napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Před šesti lety jsem po náročnějším treku v Krkonoších najednou přestal cítit nohu a přepadly mě silné bolesti hlavy. Bylo mi tehdy čtyřiadvacet a v horách jsem byl s přítelkyní na dovolené.

Pokoušel jsem se z toho vyspat, ale moc to nepomohlo. Byl jsem tak zničený, že jsme už na další túru nešli. Po návratu domů jsem navštívil fyzioterapeuta.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Napadlo ho, že by za zdravotními problémy mohla být krční páteř. Obtíže se ale nezlepšily, právě naopak. I když necitlivost v noze a bolest hlavy po několika dnech ustoupily, řekl jsem o svých obtížích rodičům.

Oba jsou lékaři, a tak mě poslali k neurologovi do kolínské nemocnice. Po vyšetření a magnetické rezonanci (MRI) bylo téměř jasné, co se za potížemi skrývá.

Finální potvrzení diagnózy přinesl odběr a vyšetření mozkomíšního moku a podrobnější MRI, které už provedli lékaři v centru pro léčbu roztroušené sklerózy ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Léčba přinesla i profesní dráhu

Když mi řekli, že mám roztroušenou sklerózu, věděl jsem, o co jde. Jsem totiž vzděláním biomedicínský inženýr. Horší než pro mě to bylo pro moji přítelkyni a rodiče.

Roztroušenou sklerózu u mladých lékař často neodhalí, upozorňuje neuroložka

Řekl jsem si, že nemám na výběr, život půjde dál, tak se pojďme bavit o tom, co lze dělat. Ujal se mě skvělý lékař Tomáš Uher a rovnou mě zapojil i do činnosti centra.

Na Karláku jsem se začal nejenom léčit, ale postupně zde zahájil i profesní dráhu. Sepsal jsem bakalářskou a následně diplomovou práci na téma segmentace mozku u pacientů s neurodegenerativními chorobami a poté jsem začal na oddělení magnetické rezonance pracovat.

Nyní užívám biologickou léčbu a nemoc pocítím hlavně ve chvíli, kdy to přeženu se sportem nebo jsem vystaven silnému stresu.

Bývám unavený nebo mě začnou brnět končetiny. Většinou se to ale stává, jen když jdu třeba pětkrát týdně někam intenzivně sportovat. Anebo když procházím náročnějším stresovým obdobím.

Nemoc si ale moc nepřipouštím a žiju normálně. Hraji třetí nejvyšší ligu v basketbalu a kromě toho rekreačně hokej a volejbal. A s manželkou máme půlroční holčičku.

O nemoci

Roztroušená skleróza napadá mozek a míchu. Je nevyléčitelná a v České republice jí trpí přes dvacet šest tisíc převážně mladších lidí. K odhalení prvních známek nemoci pomůže lékařům magnetická rezonance. Včasná léčba a úprava životního stylu by mohla podle odborníků vzplanutí nemoci úplně zastavit.

Z četných studií je známé, že nemoc se vyvíjí roky předtím, než se ohlásí fyzicky. Lidé častěji navštěvují praktika už deset let před vypuknutím nemoci, o padesát procent častěji psychiatra, jsou unavení, potýkají s bolestí, infekcemi močových a dýchacích cest, zažívacími problémy, se spánkem.

Důležitou úlohu v hledání předstupňů choroby mají radiologové. Právě oni totiž mohou na snímcích z magnetické rezonance objevit typický počáteční signál – radiologicky izolovaný syndrom (RIS). Jsou to léze, které jsou na snímcích dobře viditelné a naznačují, že se u pacienta může roztroušená skleróza rozvinout.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

