V léčbě rakoviny prsu učinila medicína ohromný pokrok, i díky prevenci a včasné diagnostice se daří uzdravit stále více žen. Přesto téměř dva tisíce pacientek s touto diagnózou každý rok umírá.
Rakovina prsu je stále obestřena spoustou mýtů a polopravd, některé mohou znít legračně, jiné vyloženě škodit. Ty nejčastější si nyní vyvrátíme. Říjen je navíc mezinárodním měsícem prevence rakoviny prsu. Pokud jste se na preventivní vyšetření ještě neobjednaly, právě teď je vhodný čas.
|
Samovyšetření může odhalit rakovinu. Jak zkontrolovat prsa, varlata i znaménka
Pravda 1: Samovyšetření zahraňuje životy
Pravidelná samovyšetření pomáhají ženám lépe poznat vlastní tělo a všimnout si jakýchkoli změn, které mohou signalizovat nádor. Provádět by se mělo každý měsíc. Mamografické nebo ultrazvukové vyšetření ho pak umožňuje odhalit ještě před vznikem viditelných příznaků.
„Screening je jedním z nejúčinnějších nástrojů v boji proti rakovině prsu,“ referuje lékařka Susan Love. Čím dřív se totiž nádor zachytí, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu.
Lež 1: Bez výskytu v rodině jsem v klidu
Mnoho z nás si myslí, že pokud v rodině nikdo rakovinou prsu netrpěl, nemusí se jich tato nemoc týkat. To není pravda. Dědičné mutace genů BRCA1 a BRCA2 skutečně zvyšují riziko, ale tyto genetické případy tvoří pouze asi 5 až 10 procent ze všech.
„Také ženy bez rodinné anamnézy by měly být ostražité a pravidelně chodit na preventivní vyšetření. Riziko rakoviny prsu je univerzální,“ dokládá onkoložka Dr. Mary-Claire King.
|
VIDEO: Prsa pod rentgenem aneb co vás čeká na mamografu