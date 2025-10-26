Nejčastější mýty a fakta o rakovině prsu, které by měla znát každá žena

Autor:
Jde o jednu z nejzákeřnějších nemocí, která postihuje především ženy. Rakovinou prsu u nás ročně onemocní přes sedm tisíc žen. Přesto kolem této nemoci stále panuje řada tabu a mýtů.
Část 1/3
Radiologická asistentka ženu polohuje na mamografu tak, aby vznikly co

V léčbě rakoviny prsu učinila medicína ohromný pokrok, i díky prevenci a včasné diagnostice se daří uzdravit stále více žen. Přesto téměř dva tisíce pacientek s touto diagnózou každý rok umírá.

Rakovina prsu je stále obestřena spoustou mýtů a polopravd, některé mohou znít legračně, jiné vyloženě škodit. Ty nejčastější si nyní vyvrátíme. Říjen je navíc mezinárodním měsícem prevence rakoviny prsu. Pokud jste se na preventivní vyšetření ještě neobjednaly, právě teď je vhodný čas.

Samovyšetření může odhalit rakovinu. Jak zkontrolovat prsa, varlata i znaménka

Pravda 1: Samovyšetření zahraňuje životy

Pravidelná samovyšetření pomáhají ženám lépe poznat vlastní tělo a všimnout si jakýchkoli změn, které mohou signalizovat nádor. Provádět by se mělo každý měsíc. Mamografické nebo ultrazvukové vyšetření ho pak umožňuje odhalit ještě před vznikem viditelných příznaků.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

„Screening je jedním z nejúčinnějších nástrojů v boji proti rakovině prsu,“ referuje lékařka Susan Love. Čím dřív se totiž nádor zachytí, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu.

Lež 1: Bez výskytu v rodině jsem v klidu

Mnoho z nás si myslí, že pokud v rodině nikdo rakovinou prsu netrpěl, nemusí se jich tato nemoc týkat. To není pravda. Dědičné mutace genů BRCA1 a BRCA2 skutečně zvyšují riziko, ale tyto genetické případy tvoří pouze asi 5 až 10 procent ze všech.

„Také ženy bez rodinné anamnézy by měly být ostražité a pravidelně chodit na preventivní vyšetření. Riziko rakoviny prsu je univerzální,“ dokládá onkoložka Dr. Mary-Claire King.

VIDEO: Prsa pod rentgenem aneb co vás čeká na mamografu


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily

Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...

Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?

Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo

Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...

Mladé ženy hlásí kozačkovou revoluci. Hitem zimy je ekokůže i blokové podpatky

Výběr dámských kozaček je skutečně bohatý, stejně jako cenové rozpětí. Mezi hlavní parametry patří materiál, který má velký vliv na kvalitu i životnost bot. Mladé ženy se často uchylují k...

Končí devítkový rok. Spočítejte si své číslo a zjistěte, co musíte dokončit

Rok 2025 se pomalu blíží ke svému konci. Numerologicky byl devítkový a toto číslo je symbolem konců i začátků. Mohl na nás tedy v mnohém opravdu silně přitlačit. Často vybral ze dna ta nejhlubší...

26. října 2025

Tricholog léčí vlasy i pokožku. Jak poznáte toho, který se vyzná?

Trichologie – obor, který se zabývá zdravím vlasů a pokožky hlavy – získává čím dál větší pozornost. Není to jen o krásných vlasech, ale i o celkovém zdraví a pohodě. Jak poznat kvalitního trichologa...

26. října 2025

Ztratit kamarádku bolí. Mluvte o tom, nebojte se truchlit

Zrada mezi přítelkyněmi ublíží v každém věku. Když k ní ale dojde po padesátce, rány bývají hlubší a hojí se pomaleji. Co dělat, když se to stane a vy nevíte, proč?

26. října 2025

Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání

Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...

26. října 2025

Nejčastější mýty a fakta o rakovině prsu, které by měla znát každá žena

Jde o jednu z nejzákeřnějších nemocí, která postihuje především ženy. Rakovinou prsu u nás ročně onemocní přes sedm tisíc žen. Přesto kolem této nemoci stále panuje řada tabu a mýtů.

26. října 2025

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce
Recept

Lehké

100 min

Podzimní jídlo, které stačí zapéct v troubě.

Děti občas jí nezdravé věci. Striktní zákaz je kontraproduktivní, říká Petr Havlíček

Premium

Známý odborník přes zdravý životní styl Petr Havlíček velmi miluje své děti a k životu i práci přistupuje se selským rozumem. Přiznává, že i jeho slabostí je sladké a k pohybu si hledal cestu.

25. října 2025

Plastikami je žena posedlá, velikost prsou chce stále zvětšovat

Třiatřicetiletá Amanda Bredenová ze Švédska měla už v poměrně nízkém věku jasno o své budoucnosti. Ve čtrnácti letech snila o tom, že vytvoří podobné impérium, jako je Playboy a bude stejně úspěšná...

25. října 2025  11:10

Nadějní herci z Evropy dobývají Hollywood. Ženy i dívky po nich šílí

Podívejte se do naší galerie na mladé evropské herce, kteří mají ve své zemi úspěch na plné čáře a „vystrkují“ růžky i do Hollywoodu. Ženy i dívky po nich šílí a odborníci jim předpovídají hvězdnou...

25. října 2025

Bezpečná, silná, léčivá. Sedm důvodů, proč používat přírodní kosmetiku

Přírodní kosmetika není jen trend, ale životní volba. Přináší zdraví, krásu i šetrnost k planetě. Bez chemie, bez kompromisů, s respektem k pleti i k přírodě. Sedm důvodů, proč jí dát přednost, vás...

25. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pláč může uzdravovat. Proč jsou slzy pro tělo i duši důležité?

Pláč není projev slabosti, ale přirozený ozdravný mechanismus těla i duše. Slzy pomáhají uvolnit stres, snižují bolest, chrání oči a zbavují tělo toxinů. Přečtěte si, proč byste se neměli stydět za...

25. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 44. týden roku 2025

Říjen už pomalu končí a střídá se s dalším podzimním měsícem, listopadem. Jaké budou pro nás následující dny podle hvězd? Raci, vy se potřebujete koncentrovat, odškrtávejte si jednu věc za druhou....

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.